風格去中心化？Prada 2026春夏男裝 抵達理想的遠方

米蘭時裝周期間，義大利時尚品牌Prada發表了2026春夏男裝。創意總監Miuccia Prada與 Raf Simons一同設計出合計56套全新男裝，秀上並有品牌代言人康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、日星坂口健太郎、韓星李到晛、Sana（湊崎紗夏）都到場成為秀上嘉賓，本季主題是為「A Change of Tone」，強調一種（生活風格）態度的轉變，進而解構意義、解構力量。

一如Prada貫穿男女裝的繽紛色彩，芥末黃、粉紅、螢光藍、正紅、蘋果綠、白色、紫色...像是從色票中隨機抽選的豐富顏色，時而低飽和、時而螢光，加上模特兒們踩踩腳踏樂福便鞋、休閒平底鞋、夾腳拖鞋踩出春夏的活力步伐。

拼色是春夏包款的色彩主軸，多口袋、雙肩後背式傘兵風格背包被像是壓扁或是拉長一般，呈現了非原始的量體變異。Prada常見的漁夫帽被賦予了品牌經典的三角形拉長且變形，時而甚至像是未收邊的隨風飄逸，像是沙灘邊紛飛揚起的海風，創造出了戲劇與趣味性。帶有陰柔氣息、倒三角的領口設計疊加上正前方長版的雙口袋，混淆鬆動了結構的制式想像，並以淺粉色長褲、亮黃色編織帽，展現出極簡但俐落的姿態；長風衣的袖管被刻意退去、展示出第二層的高領螢光綠色長袖，像是一名男子在嚴謹之下展現了本我，此種組合同樣出在另一套灰色雙排扣西裝內搭高領運動外套；再度呼應了本季主軸「解構」。

風衣、帆船休閒鞋、運動外套、高領衫、古巴領襯衫、短褲被重複混搭；原本常見熱帶襯衫的胸前前口袋刻意被移挪至極短褲上，軍裝風格的針織長袖毛衣下擺被拼接上了粗織流蘇，同時模特兒到左手戴滿了戒指，象徵了一種自我賦權。