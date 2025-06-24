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風格去中心化？Prada 2026春夏男裝 抵達理想的遠方

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
好萊塢塢明星、Prada品牌代言人康柏拜區（Benedict Cumberbatch）。圖／PRADA提供
好萊塢塢明星、Prada品牌代言人康柏拜區（Benedict Cumberbatch）。圖／PRADA提供

米蘭時裝周期間，義大利時尚品牌Prada發表了2026春夏男裝。創意總監Miuccia Prada與 Raf Simons一同設計出合計56套全新男裝，秀上並有品牌代言人康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、日星坂口健太郎、韓星李到晛、Sana（湊崎紗夏）都到場成為秀上嘉賓，本季主題是為「A Change of Tone」，強調一種（生活風格）態度的轉變，進而解構意義、解構力量。

一如Prada貫穿男女裝的繽紛色彩，芥末黃、粉紅、螢光藍、正紅、蘋果綠、白色、紫色...像是從色票中隨機抽選的豐富顏色，時而低飽和、時而螢光，加上模特兒們踩踩腳踏樂福便鞋、休閒平底鞋、夾腳拖鞋踩出春夏的活力步伐。

拼色是春夏包款的色彩主軸，多口袋、雙肩後背式傘兵風格背包被像是壓扁或是拉長一般，呈現了非原始的量體變異。Prada常見的漁夫帽被賦予了品牌經典的三角形拉長且變形，時而甚至像是未收邊的隨風飄逸，像是沙灘邊紛飛揚起的海風，創造出了戲劇與趣味性。帶有陰柔氣息、倒三角的領口設計疊加上正前方長版的雙口袋，混淆鬆動了結構的制式想像，並以淺粉色長褲、亮黃色編織帽，展現出極簡但俐落的姿態；長風衣的袖管被刻意退去、展示出第二層的高領螢光綠色長袖，像是一名男子在嚴謹之下展現了本我，此種組合同樣出在另一套灰色雙排扣西裝內搭高領運動外套；再度呼應了本季主軸「解構」。

風衣、帆船休閒鞋、運動外套、高領衫、古巴領襯衫、短褲被重複混搭；原本常見熱帶襯衫的胸前前口袋刻意被移挪至極短褲上，軍裝風格的針織長袖毛衣下擺被拼接上了粗織流蘇，同時模特兒到左手戴滿了戒指，象徵了一種自我賦權。

如果人的個性天生各各相異，或許Prada 2026春夏男裝想嘗試表達的正是一種破格、鬆動想像的自由，但以嚴謹、內斂的形式表達自我，展現一種官方新聞稿中描述的以「自由從容」（Free ease）的姿態展現「非典型和諧」（Non-conformist harmonies），最終抵達「戀人的湖泊，山峰的盡頭」（Lover’s lake, peak’s end, the last swim）、一種「想像中的地方」（Imaginary places）。

日星坂口健太郎。圖／PRADA提供
日星坂口健太郎。圖／PRADA提供
長風衣內搭運動服裝的組合，突破街頭與正式的二元性。圖／PRADA提供
長風衣內搭運動服裝的組合，突破街頭與正式的二元性。圖／PRADA提供
Sana（湊崎紗夏）。圖／PRADA提供
Sana（湊崎紗夏）。圖／PRADA提供
Prada 2026春夏男裝總計發表50多套設計，展現出風格上的解構，任人自由解讀。圖／PRADA提供
Prada 2026春夏男裝總計發表50多套設計，展現出風格上的解構，任人自由解讀。圖／PRADA提供
寬大的翻領襯衫與極短口袋短褲，呈現量體的壓縮比對。圖／PRADA提供
寬大的翻領襯衫與極短口袋短褲，呈現量體的壓縮比對。圖／PRADA提供
滿佈黑白雙色小花地毯的Prada走秀空間，洋溢著一種新生、自由的軟性氣氛。圖／PRADA提供
滿佈黑白雙色小花地毯的Prada走秀空間，洋溢著一種新生、自由的軟性氣氛。圖／PRADA提供
繽紛的色彩組合與簡約輪廓，已然是Prada的經典DNA。圖／PRADA提供
繽紛的色彩組合與簡約輪廓，已然是Prada的經典DNA。圖／PRADA提供

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