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鯊很大！《大白鯊》上映50周年 SEIKO限量表致敬經典

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
特製的表盒並有著SEIKO、紅色的JAWS與藍色的50字樣。圖／SEIKO提供
特製的表盒並有著SEIKO、紅色的JAWS與藍色的50字樣。圖／SEIKO提供

海洋裡的物種包羅萬有，其中鯊魚堪稱水下之王、集速度與壓倒性力量於一身。SEIKO宣布將在7月發表一只Seiko Prospex限量表，瞄準盛夏的潛水表熱潮外，並紀念1975年問世的經典電影《大白鯊》（JAWS）上映50周年，喚醒1980、1990年代以來的電影迷熱切回憶。

食人鯊屬的「大白鯊」（Great white shark）不僅是現存體型最大的掠食性種類，亦是食物鏈頂端的頂級掠食者。1975年上映的《大白鯊》（JAWS）以緊張的音樂、鯊魚的銳利牙齒、海報上象徵危險的紅色JAWS字樣形塑了前代未聞的動物災難或稱驚悚片。電影罕見地拍攝到續集共四集，身為電影編劇也是原著小說的作者Peter Benchley並在晚年成為鯊魚保育人士，2000年並曾參訪台灣、呼籲拒吃魚翅，維持海洋生態。

將在7月問世的Seiko Prospex「大白鯊」紀念潛水表，則是以藍白雙色漸層面盤帶來浪花、海洋的聯想，4R36自動上鍊機械機芯具有時間、日期顯示功能，表殼尺寸約45毫米，表款更具有200米防水性能。特製表盒上除有SEIKO字樣，並加上了紅色JAWS與藍色的50字樣，致敬經典電影的上映、更有水下力量與速度之王，訂價27,500元，全球限量上市。

封閉的後底蓋，並刻有大白鯊電影相關紀念細節。圖／SEIKO提供
封閉的後底蓋，並刻有大白鯊電影相關紀念細節。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex「大白鯊」紀念潛水表，精鋼、機械機芯、時間與日期顯示、防水200米，27,500元。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex「大白鯊」紀念潛水表，精鋼、機械機芯、時間與日期顯示、防水200米，27,500元。圖／SEIKO提供
1975年上映的電影《大白鯊》展現了一種劃時代的生物驚悚片，至今已成影史經典。圖／SEIKO提供
1975年上映的電影《大白鯊》展現了一種劃時代的生物驚悚片，至今已成影史經典。圖／SEIKO提供

鯊魚 食人 電影

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