鯊很大！《大白鯊》上映50周年 SEIKO限量表致敬經典

海洋裡的物種包羅萬有，其中鯊魚堪稱水下之王、集速度與壓倒性力量於一身。SEIKO宣布將在7月發表一只Seiko Prospex限量表，瞄準盛夏的潛水表熱潮外，並紀念1975年問世的經典電影《大白鯊》（JAWS）上映50周年，喚醒1980、1990年代以來的電影迷熱切回憶。

食人鯊屬的「大白鯊」（Great white shark）不僅是現存體型最大的掠食性種類，亦是食物鏈頂端的頂級掠食者。1975年上映的《大白鯊》（JAWS）以緊張的音樂、鯊魚的銳利牙齒、海報上象徵危險的紅色JAWS字樣形塑了前代未聞的動物災難或稱驚悚片。電影罕見地拍攝到續集共四集，身為電影編劇也是原著小說的作者Peter Benchley並在晚年成為鯊魚保育人士，2000年並曾參訪台灣、呼籲拒吃魚翅，維持海洋生態。