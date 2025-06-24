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Prada 2026春夏男裝秀「4大男神」放送美好胸肌福利

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @prada
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Prada 2026春夏男裝秀現場不僅星光熠熠，包括坂口健太郎、EXO Kai、剛退伍一個月的李到晛、泰國男神Win Metawin都以大露精壯胸肌的深V造型現身，Kai更是大方的胸口全敞開，連冰塊腹肌都讓粉絲看個過癮，男神們真的太有誠意！

Prada 2026春夏男裝秀在鋪滿黑白對比色花形地毯上展開，品牌創意總監Raf Simons與Miuccia Prada聯手以「A Change of Tone」為主軸，瓦解男裝的傳統規範，最搶眼的就是「下半身失蹤」的造型，極短褲搭配夾腳拖或是高筒襪襪與皮鞋，重塑春夏男性的形象本質。宛如三角錐形的拉菲草帽色彩鮮豔，刻意不收邊的設計展現有如微風穿梭的動感，洋溢自由愜意。

因應春夏季節的奔放，Prada模糊了男士正裝與隨興灑脫的界線，色彩或明亮或柔和，讓Prada男子的穿搭更加從容、隨心所欲。

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男神 微風

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