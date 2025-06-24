限量千台凌晨開賣！Switch 2首賣會A11任天堂旗艦中心熱血開跑

日本首發超熱銷、全台玩家期待已久的Nintendo Switch 2即將於7月10日正式在台開賣！想要首波入手新機開玩、又還沒有預約到的民眾，別錯過新光三越台北信義新天地A11館3樓「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」舉辦的零時首賣會，活動將於當日凌晨0時開賣，歡迎玩家共襄盛舉。

傑仕登表示，現場將備有1,000台「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合」供現場玩家購買，前50名入場者還可參與倒數活動，一同迎接開賣時刻。參加首賣會的玩家還可獲得Nintendo Switch 2限定吊飾、精緻手提袋、滑鼠墊、瑪利歐紙帽等專屬限量好禮，數量有限送完為止。