快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

聽新聞
0:00 / 0:00

限量千台凌晨開賣！Switch 2首賣會A11任天堂旗艦中心熱血開跑

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
歡慶Nintendo Switch 2台灣開賣，傑仕登任天堂授權商品旗艦中心將舉辦零時首賣會。圖／傑仕登提供
歡慶Nintendo Switch 2台灣開賣，傑仕登任天堂授權商品旗艦中心將舉辦零時首賣會。圖／傑仕登提供

日本首發超熱銷、全台玩家期待已久的Nintendo Switch 2即將於7月10日正式在台開賣！想要首波入手新機開玩、又還沒有預約到的民眾，別錯過新光三越台北信義新天地A11館3樓「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」舉辦的零時首賣會，活動將於當日凌晨0時開賣，歡迎玩家共襄盛舉。

傑仕登表示，現場將備有1,000台「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合」供現場玩家購買，前50名入場者還可參與倒數活動，一同迎接開賣時刻。參加首賣會的玩家還可獲得Nintendo Switch 2限定吊飾、精緻手提袋、滑鼠墊、瑪利歐紙帽等專屬限量好禮，數量有限送完為止。

想要參加首賣會的民眾以下資訊快筆記，排隊將從A11館3樓空橋入口開始排隊，自7月9日22:45起依序發放號碼牌，每人限領乙張，每張號碼牌限購乙台，並僅限首賣日當天有效。活動當日僅販售指定主機組合，單主機版本、周邊、遊戲及店內其他商品暫停販售，活動期間亦不提供驗機、測試服務。

參加首賣會的玩家可獲得Nintendo Switch 2限定吊飾、精緻手提袋、滑鼠墊、瑪利歐紙帽等專屬限量好禮。圖／傑仕登提供
參加首賣會的玩家可獲得Nintendo Switch 2限定吊飾、精緻手提袋、滑鼠墊、瑪利歐紙帽等專屬限量好禮。圖／傑仕登提供
參加首賣會的玩家可獲得Nintendo Switch 2限定吊飾、精緻手提袋、滑鼠墊、瑪利歐紙帽等專屬限量好禮。圖／傑仕登提供
參加首賣會的玩家可獲得Nintendo Switch 2限定吊飾、精緻手提袋、滑鼠墊、瑪利歐紙帽等專屬限量好禮。圖／傑仕登提供
參加首賣會的玩家可獲得Nintendo Switch 2限定吊飾、精緻手提袋、滑鼠墊、瑪利歐紙帽等專屬限量好禮。圖／傑仕登提供
參加首賣會的玩家可獲得Nintendo Switch 2限定吊飾、精緻手提袋、滑鼠墊、瑪利歐紙帽等專屬限量好禮。圖／傑仕登提供
歡慶Nintendo Switch 2台灣開賣，傑仕登任天堂授權商品旗艦中心將舉辦零時首賣會。圖／傑仕登提供
歡慶Nintendo Switch 2台灣開賣，傑仕登任天堂授權商品旗艦中心將舉辦零時首賣會。圖／傑仕登提供

日本 任天堂 主機

延伸閱讀

中職／明星賽再有重磅聯名 瑪利歐攜伴玩樂大巨蛋

中職／明星賽完整名單看這裡！12位置最高票有7兄弟 江坤宇奪人氣王

每日限量！「外酥內Q甜點」在台爆紅 網狂讚：冒雨排隊也甘願

影／太囂張！捷運車廂內公然吞雲吐霧 新北男忘我吸喪屍菸彈遭逮

相關新聞

Prada 2026春夏男裝秀「4大男神」放送美好胸肌福利

Prada 2026春夏男裝秀現場不僅星光熠熠，包括坂口健太郎、EXO Kai、剛退伍一個月的李到晛、泰國男神Win M...

限量千台凌晨開賣！Switch 2首賣會A11任天堂旗艦中心熱血開跑

日本首發超熱銷、全台玩家期待已久的Nintendo Switch 2即將於7月10日正式在台開賣！想要首波入手新機開玩、...

SOGO復興館男裝更好逛 暌違18年首度改裝大變身

遠東SOGO復興館國際精品升級改裝工程持續推進，年中慶期間由7樓男裝區接棒迎來盛大Reopen，這也是復興館男裝區暌違1...

夏日洗香香！咖啡渣抗菌洗衣膠囊、萌系芳香豆潔淨升級

對抗高溫濕黏的夏季，為了消除衣物沾染的汗臭與悶味，日常衣物清潔也得升級。從Goodies&co.以咖啡渣打造的抗菌洗衣膠...

廣角鏡／大漢溪濕地荷花盛開 夏日限定美景

盛夏時節，新北市大漢溪沿岸濕地悄然披上粉紅新衣，大片翠綠荷葉浮於水面，清新脫俗的荷花綻放，在河畔微風中輕搖生姿，倒映於水...

廣角鏡／壽山動物園 暑假全國兒童免門票

暑假即將到來，高雄市觀光局昨宣布，壽山動物園原本針對高雄市12歲以下兒童免收門票政策擴大至全國，7月1日至8月31日止，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。