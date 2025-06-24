SOGO復興館男裝更好逛 暌違18年首度改裝大變身

遠東SOGO復興館國際精品升級改裝工程持續推進，年中慶期間由7樓男裝區接棒迎來盛大Reopen，這也是復興館男裝區暌違18年來首度大變身。打造更明亮舒適的四大購物空間：歐美輕奢男裝、高端時尚果嶺、商務休閒鞋履、行李箱皮件。

SOGO年中慶復興館7樓男裝區迎來盛大改裝Reopen。記者沈昱嘉／攝影

復興館男裝區改裝，鎖定30歲至50歲對於流行品味敏銳及商務休閒穿搭需求的都會男性客群，為了帶給消費者更舒服的購物空間，整體包含天地壁面全面改造升級。並引進3家全台首櫃，包括源自法國的「MICHEL KLEIN HOMME」台灣一號店，呈現經典法式穿搭將優雅融入日常。喜愛高爾夫運動的球友也有更多新選擇，獨家首櫃「BOSS GOLF」著重潮流與時尚感，融合了運動元素又不失優雅，以及訴求機能性的「NAUTICA黑標」。

此外還有Calvin Klein、TaylorMade頂級高爾夫系列、義大利鞋履GEOX、義大利皮件包款PIQUADRO等新櫃加入。以及品牌店型改裝升級，像是「Brooks Brothers」導入日韓支線商品達30%占比、旅行箱品牌「LOJEL」全台首櫃綠建築概念店、「Samsonite」客製服務概念店、「ecco PRIME」運用原木金屬與綠意植栽營造北歐風格、「clarks S-leisure」休閒店型主打年輕休閒運動與經典特色商品。

復興館7樓男裝區引進MICHEL KLEIN HOMME全台首櫃。記者沈昱嘉／攝影 復興館7樓男裝區改裝，主打歐美輕奢男裝、高端時尚果嶺、商務休閒鞋履、行李箱皮件四大購物空間。記者沈昱嘉／攝影

慶祝七樓男裝區改裝新開幕，今起至7月6日期間，於App扣200點即可兌換「7樓電子購物金100元」(每ID限兌換一次、上限三張)；於7樓消費滿10,000元送「7樓電子抵用券600元」、滿25,000元贈「7樓電子抵用券2,000元」。

另外，特別為SOGO VIP & Premium Club會員推出專屬購物金，今起至7月6日於App線上兌換扣500點，即可兌換300元電子購物金一張(每會員ID限兌一次、上限三張)。