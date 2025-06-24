SOGO復興館男裝更好逛 暌違18年首度改裝大變身
遠東SOGO復興館國際精品升級改裝工程持續推進，年中慶期間由7樓男裝區接棒迎來盛大Reopen，這也是復興館男裝區暌違18年來首度大變身。打造更明亮舒適的四大購物空間：歐美輕奢男裝、高端時尚果嶺、商務休閒鞋履、行李箱皮件。
復興館男裝區改裝，鎖定30歲至50歲對於流行品味敏銳及商務休閒穿搭需求的都會男性客群，為了帶給消費者更舒服的購物空間，整體包含天地壁面全面改造升級。並引進3家全台首櫃，包括源自法國的「MICHEL KLEIN HOMME」台灣一號店，呈現經典法式穿搭將優雅融入日常。喜愛高爾夫運動的球友也有更多新選擇，獨家首櫃「BOSS GOLF」著重潮流與時尚感，融合了運動元素又不失優雅，以及訴求機能性的「NAUTICA黑標」。
此外還有Calvin Klein、TaylorMade頂級高爾夫系列、義大利鞋履GEOX、義大利皮件包款PIQUADRO等新櫃加入。以及品牌店型改裝升級，像是「Brooks Brothers」導入日韓支線商品達30%占比、旅行箱品牌「LOJEL」全台首櫃綠建築概念店、「Samsonite」客製服務概念店、「ecco PRIME」運用原木金屬與綠意植栽營造北歐風格、「clarks S-leisure」休閒店型主打年輕休閒運動與經典特色商品。
慶祝七樓男裝區改裝新開幕，今起至7月6日期間，於App扣200點即可兌換「7樓電子購物金100元」(每ID限兌換一次、上限三張)；於7樓消費滿10,000元送「7樓電子抵用券600元」、滿25,000元贈「7樓電子抵用券2,000元」。
另外，特別為SOGO VIP & Premium Club會員推出專屬購物金，今起至7月6日於App線上兌換扣500點，即可兌換300元電子購物金一張(每會員ID限兌一次、上限三張)。
復興館店長許淑賢表示，年中慶買精品使用SOGO聯名卡最優惠，最高可達9%回饋，三大國際精品也在優惠行列、達6.3%回饋。加上早秋新品到貨，年中慶買到夏季折扣商品不稀奇，趁現在更可用年中慶優惠買到精品最新品才厲害。
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