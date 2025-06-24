夏日洗香香！咖啡渣抗菌洗衣膠囊、萌系芳香豆潔淨升級
對抗高溫濕黏的夏季，為了消除衣物沾染的汗臭與悶味，日常衣物清潔也得升級。從Goodies&co.以咖啡渣打造的抗菌洗衣膠囊，到熊寶貝攜手插畫家推出的萌系芳香豆，各品牌紛紛祭出高效又療癒的洗衣對策，讓你夏日洗香香，輕鬆潔淨衣物、香氣也持久陪伴。
Citiesocial今年初推出的首個自有品牌「Goodies&co.」，以咖啡渣為素材推出一系列清潔用品，繼二合一蔬果碗盤洗潔劑之後，近期更針對夏季高溫潮濕情境推出「超淨力除臭洗衣膠囊」，主打99.9%抗菌力與24小時除臭效果。融合雲林小農咖啡渣與日本專利柿單寧，深入纖維中和異味；再加上7種酵素強效分解汗臭、油垢與食物污漬，同時穩定色澤、抑制靜電，全面提升洗淨效率。
每顆小小膠囊具10倍濃縮力，可洗9公斤衣物，採用日日本進口科技水溶膜，5分鐘徹底溶解無殘膠，使用不沾手，耐熱抗壓。產品不含螢光劑、漂白劑與石化成分，並採用歐盟Ecocert有機認證椰子油等天然植物成分。共推出3款清新香味，「拂日檀木」、「日暮玫瑰」、「晨曦風鈴」，6月25日至7月28日新品上市期間，單品、組合6折起，為台灣濕熱氣候帶來潔淨又安心的洗衣新選擇。
經典衣物香芬品牌熊寶貝，近期則是攜手插畫家推出「無所事事小海豹」聯名限定芳香豆系列，打造3款全新香氛與超萌包裝，包括俐落清新的「佛手柑 × 尤加利」、浪漫溫柔的「白桃 × 茉莉」，以及知性淡雅的「梨花 × 鈴蘭」，搭配插畫家描繪的熊寶貝與小海豹互動畫面，萌度爆表。芳香豆採90%天然來源，並添加100%植萃精油，並運用「微膠囊鎖香科技」，持香長達100天。不只香，還具備99.9%除菌除蟎、中和異味、同時防止衣物掉色等護衣機能，從香氛到實用全面升級，為日常洗衣增添療癒儀式感。
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