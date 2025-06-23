迎接暑假！Mister Donut「甜甜圈買5送5」 達美樂「大披薩299」

《96分鐘》歷時9年打造，總預算高達1.6億元，是台灣首部高鐵災難動作題材類型片，由華影國際影藝製作、聯合數位文創共同出品。2025第27屆台北電影節上週五正式揭幕，《96分鐘》獲選為開幕片，導演洪子烜、監製鄒介中率堅強卡司林柏宏、宋芸樺、李李仁、林昀希、葉靜涵出席，和千名觀眾一同進入台北直奔高雄的96分鐘生死倒數之中！映後獲得廣大好評，電影即將於9月5日全台正式上映。

2025-06-23 15:52