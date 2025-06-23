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迎接暑假！Mister Donut「甜甜圈買5送5」 達美樂「大披薩299」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut推出「甜甜圈買5送5」優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「甜甜圈買5送5」優惠。圖／Mister Donut提供

迎接暑假來臨，連鎖披薩「達美樂」自即日起至6月29日期間，限時推出「外帶大披薩299元」限時優惠，包括有「超級美國」、「金鑽夏威夷」、「BBQ雞肉」、「超級豪華」，還有「照燒花枝」、「龍蝦舞沙拉」及獨家「招牌四喜」等10種口味可供選擇，原價325～350元，優惠均一價299元。

同樣是限時優惠，Mister Donut自即日起至6月27日，推出「甜甜圈買5送5」優惠，活動期間任選10個甜甜圈，其中5個由Mister Donut 招待，平均一顆甜甜圈不用22元，讓民眾輕鬆享受香甜滋味。（限送42元甜甜圈，可補差價換購價高商品）

王品旗下的「阪前鐵板燒」將於6月27日正式進駐新北，開設「板橋民生店」，乃是新北首間分店。為慶祝新店開幕，6月27日至7月31日期間，全台分店內用套餐，即可招待「海鮮珠寶盒」，價值680元。另外「石二鍋」則將於6月下旬開設「沙鹿中山店」、「虎尾公安店」，開幕首5日到店消費，出示王品瘋美食App，即享瘋點數加倍送，總回饋由3%提昇至6%。

石二鍋預計開設「沙鹿中山店」、「虎尾公安店」。圖／王品提供
石二鍋預計開設「沙鹿中山店」、「虎尾公安店」。圖／王品提供
「達美樂」推出「外帶大披薩299元」。圖／達美樂提供
「達美樂」推出「外帶大披薩299元」。圖／達美樂提供
「阪前鐵板燒」慶祝新店開幕，消費套餐即可加贈「海鮮珠寶盒」，價值680元。圖／王品提供
「阪前鐵板燒」慶祝新店開幕，消費套餐即可加贈「海鮮珠寶盒」，價值680元。圖／王品提供

美國 新北 披薩

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