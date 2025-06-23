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vivo X200 FE精巧旗艦上市！主打蔡司人像系統與AI影像 搭指定資費0元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
vivo X200 FE承襲X系列影像基因，將X系列最引以為傲的蔡司超級長焦鏡頭優雅納入精巧機身，重新定義輕盈與實力兼備的影像旗艦。圖／vivo提供
vivo X200 FE承襲X系列影像基因，將X系列最引以為傲的蔡司超級長焦鏡頭優雅納入精巧機身，重新定義輕盈與實力兼備的影像旗艦。圖／vivo提供

vivo繼去年底推出雙冠旗艦X200系列，半年來持續熱銷，成為vivo史上最長賣型旗艦之後，今宣布再攜手聯發科技與蔡司，推出X200 FE精巧旗艦，以時尚輕薄設計與旗艦級性能，搶攻都會女性市場。X200 FE搭載聯發科天璣9300+旗艦晶片，配備蔡司超級長焦鏡頭與新增3款底片風格，各種風格都能輕鬆掌握。內建6500mAh藍海大電池，實現全天續航。

機身採6.31吋平面螢幕設計，專為女型打造，兼顧美感與實用。影像系統方面，X200 FE配置5000萬畫素主鏡頭與蔡司超級長焦鏡頭，支援專為音樂節與Live House量身打造的「獨立舞台模式」，亦具備X系列獨有的人文街拍模式，內建4種風格影調，並支援5大常用人文焦段，輕鬆切換視角、隨手捕捉街頭百態。內建全焦段蔡司人像系統，涵蓋景深、透視與氛圍處理，展現專業級影像語言與藝術張力。

AI功能亦全面升級，最新「AI四季人像」可自動辨識人物與場景，生成春夏秋冬4種風格背景；「AI魔法移動」可自由拖曳主體並重新構圖；「AI相片擴圖」延展畫面邊界，「AI相片增強」優化細節表現，打造美感與效率並行的影像體驗。

X200 FE共推出摩登藍、風尚粉、淺蜜黃、極簡黑4款搶眼色彩，建議售價26,990元，即日起全台通路開賣，7月31日前至官方體驗店等指定通路購機，加贈12個月螢幕意外保固與早鳥限定好禮；搭配指定電信資費，手機0元起，再送限量粉黛風尚禮盒。

vivo X200 FE精巧外型藏強大續航，內建6500mAh藍海電池，續航力堪稱同級最強。記者黃筱晴／攝影
vivo X200 FE精巧外型藏強大續航，內建6500mAh藍海電池，續航力堪稱同級最強。記者黃筱晴／攝影
X200 FE搭載5000萬畫素主鏡頭與5000萬蔡司超級長焦鏡頭，支持獨立舞台模式，專為音樂節、Live House等動態場域量身打造。圖／vivo提供
X200 FE搭載5000萬畫素主鏡頭與5000萬蔡司超級長焦鏡頭，支持獨立舞台模式，專為音樂節、Live House等動態場域量身打造。圖／vivo提供
vivo X200 FE內建經典底片色彩風格，精選最受攝影愛好者喜愛的3款底片風格，輕鬆拍出生活片段中的復古美學。圖／vivo提供
vivo X200 FE內建經典底片色彩風格，精選最受攝影愛好者喜愛的3款底片風格，輕鬆拍出生活片段中的復古美學。圖／vivo提供
vivo X200 FE承襲X系列影像基因，將X系列最引以為傲的蔡司超級長焦鏡頭優雅納入精巧機身。記者黃筱晴／攝影
vivo X200 FE承襲X系列影像基因，將X系列最引以為傲的蔡司超級長焦鏡頭優雅納入精巧機身。記者黃筱晴／攝影

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