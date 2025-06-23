全台唯一水上哥吉拉現身！遠雄海洋公園放暑價550元起

遠雄海洋公園暑期指標活動「海洋冰風暴」今年迎來5周年，7月1日至8月31日限時舉辦以「2025海洋冰風暴5-怪獸聯盟最終戰」為主題，打造全台唯一的「水上哥吉拉」主題體驗，搭配全新升級的冰怪與水花舞台機關，聯手掀起酷涼水花派對。此外，園區也同步推出5大入園優惠方案，最低票價550元起。

為回饋遊客，7月1日至8月31日推出的5大限時門票優惠，包括「暑期午後票」，每日13:00後入園可享午後票優惠價550元。另外，親子族群也可選擇一大一小組合價1,290元（原價1,680元）的「親子套票」。

暑假期間，只要穿著比基尼入園，即可享有全票590元優惠（原價990元）。另憑 2025年登機證或電子機票，也可享購票入園優惠價699元。巨蟹座的朋友也有專屬優惠，巨蟹座本人於6月22日至7月22日憑身分證件入園， 可享優惠票價590元，同行親友至多4人可享每人699元優惠價。以上優惠，可至遠雄海洋公園網路商城（https://shop.farglory-oceanpark.com.tw/）預約購買，數量有限，售完為止。

今年暑假，遠雄海洋公園的「海洋冰風暴」熱力大升級。「布萊登海岸」將變身為水花大型派對，每日限定兩場的，10米高哥吉拉大型氣偶將以更近距離的方式現身，水砲齊發、冰雪飛舞，邀請遊客加入水槍對戰、跟著舞者熱血吶喊，沉浸在泡泡、水霧與音樂交織的狂歡之中。

除了水花派對外，園區內還會不定時驚喜出現恐龍家族、結合動感音樂「Magic Water」街頭快閃秀，邀請大小朋友與馴龍師一起跳舞，盡情釋放夏日能量。暑期還有打造期間限定「哥吉拉主題餐廳」，集結王者基多拉、摩斯拉、拉頓等怪獸角色，推出各式創意餐點，包括「無敵哥吉拉黑堡餐」、「勢不可擋哥吉拉雞排王套餐」、「征服力量奶蓋啤酒」等，讓味蕾也能感受怪獸級的震撼。

另應景推出冰風暴主題冰品，包括口感濃郁、香甜中帶有巧克力脆片驚喜的「冰風暴冰沙」，以及以可爾必思為基底打造的「雪山冰沙」，入口沁涼，也成為打卡拍照的新亮點。此外，同步推出一系列哥吉拉主題應援毛巾、白色T恤與特色周邊商品，讓遊客將怪獸回憶帶回家。

暑期同步推出「冰怪主題夜未眠」住房專案，打造兩天一夜的與魚共眠之旅，專案內容包含雙日門票、一泊二食、夜宿水族館與專人導覽，還有機會與海洋明星動物們近距離見面，另加贈限量冰怪主題毛巾與沁涼冰沙。入住期間，只要集滿5張園區發票，還可兌換限定冰怪流沙杯墊。