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開幕全桌5折！新北第一間「刁民酸菜魚」插旗府中商圈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
刁民酸菜魚府中店為全台第8間分店。圖／刁民酸菜魚提供
刁民酸菜魚府中店為全台第8間分店。圖／刁民酸菜魚提供

繼今年四月初在高雄巨蛋商圈開設全台最大旗艦店「高雄富裕店」後，「刁民酸菜魚」即將在6月27日正式進駐新北市府中商圈，開設新北首間門市，預計在6月26日開始試營運。為慶祝新店開幕，將可享「全桌5折」的試營運限量優惠。

掀起全台酸菜魚風潮的「刁民酸菜魚」，最新分店「刁民酸菜魚府中店」距離捷運府中站2號出口約80公尺，占地約70坪，提供78席座位，為全台第8間門市，也是全台最迷你的小型店鋪。店內同樣提供「秘罈酸菜魚」、「初戀番茄魚」，以及各種小菜與手搖飲品。

府中店預計6月27日正式開幕，6月26日試營運。試營運當日16:00開始發放號碼牌，前80組消費者可享「全桌5折」優惠招待，每組上限6人，預計17:00依序進場，當日營業僅至80組消費者用餐完畢。府中店正式開幕後，營業時間則為11:00至凌晨2:00。

刁民酸菜魚。圖／刁民酸菜魚提供
刁民酸菜魚。圖／刁民酸菜魚提供
刁民提供「秘罈酸菜魚」與多種特製小菜。圖／刁民酸菜魚提供
刁民提供「秘罈酸菜魚」與多種特製小菜。圖／刁民酸菜魚提供
刁民酸菜魚府中店為新北首間分店。圖／刁民酸菜魚提供
刁民酸菜魚府中店為新北首間分店。圖／刁民酸菜魚提供

酸菜魚 消費者

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