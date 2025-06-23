開幕全桌5折！新北第一間「刁民酸菜魚」插旗府中商圈

繼今年四月初在高雄巨蛋商圈開設全台最大旗艦店「高雄富裕店」後，「刁民酸菜魚」即將在6月27日正式進駐新北市府中商圈，開設新北首間門市，預計在6月26日開始試營運。為慶祝新店開幕，將可享「全桌5折」的試營運限量優惠。

掀起全台酸菜魚風潮的「刁民酸菜魚」，最新分店「刁民酸菜魚府中店」距離捷運府中站2號出口約80公尺，占地約70坪，提供78席座位，為全台第8間門市，也是全台最迷你的小型店鋪。店內同樣提供「秘罈酸菜魚」、「初戀番茄魚」，以及各種小菜與手搖飲品。