《96分鐘》震撼全場 北影大使林柏宏、宋芸樺合體現身

《96分鐘》歷時9年打造，總預算高達1.6億元，是台灣首部高鐵災難動作題材類型片，由華影國際影藝製作、聯合數位文創共同出品。2025第27屆台北電影節上週五正式揭幕，《96分鐘》獲選為開幕片，導演洪子烜、監製鄒介中率堅強卡司林柏宏、宋芸樺、李李仁、林昀希、葉靜涵出席，和千名觀眾一同進入台北直奔高雄的96分鐘生死倒數之中！映後獲得廣大好評，電影即將於9月5日全台正式上映。

林柏宏和宋芸樺剛好是去年和今年的北影大使，片中飾演夫妻檔，也是處理炸彈危機的夥伴，劇情聚焦在拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）和刑警妻子黃欣（宋芸樺 飾），兩人在高鐵列車中發現炸彈威脅，一場爭分奪秒的生死危機與情感考驗交錯展開。鄒介中感性表示：「拍攝過程是很大挑戰，今天在中山堂首映很期待，希望觀眾看完有很好的反饋。」導演洪子烜則透露當初創作劇本是想描寫當危機發生時，人性的光明和黑暗面，感謝團隊一起完成這部作品。

林柏宏成「湯姆克魯宏」、宋芸樺被笑稱「警犬」，搭檔李李仁現場爆料互動笑翻全場，三人開幕片默契十足、火花四射！圖／華影提供

當選開幕片後，前屆影展大使林柏宏表示：「這是我第一部成為北影開幕片的作品，我格外珍惜」；今年大使宋芸樺也坦言自己「雙重身分」讓她倍感格外榮幸。林柏宏飾演角色不同以往，有點歷練和滄桑，是個硬漢，他直呼「夢想成真」，片中大量精彩動作戲，拍攝時回家常狂貼痠痛貼布，李李仁在旁爆料當時林柏宏的綽號就是「湯姆克魯宏」；宋芸樺則是有一場戲把李李仁的手弄到瘀青，事後趕緊請飲料道歉，李李仁笑說：「芸樺很認真，動作戲非常盡責，大家都說她像『警犬』。」男女主角可愛綽號笑翻全場。

電影為營造現場真實感，劇組斥資引進好萊塢虛擬製片技術，並在台中打造全台首座高鐵車廂智慧攝影棚，而台北市也協助進行封街拍攝。林昀希片中飾演高鐵駐警，透過電話連線處理炸彈，她分享拍攝時只要一到現場，就可以立刻融入緊張感，不管陳設還是氛圍都相當厲害；葉靜涵則飾演乘務員，笑說演完電影後每次搭高鐵都會不自覺想要服務大家。

《96分鐘》不僅是動作災難片，更透過高張力情感勾勒男女主角在生死與關係間的心理變化，題材新穎、技術驚人，可說是演技與動作表演兼備的視覺饗宴，堪稱台灣商業電影進化的重要代表，電影將於9月5日上映，更多資訊敬請關注官方粉絲專頁。