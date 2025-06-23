與巴黎同步！法國Weiss甜點大師 打造最強Buffet甜點吧

甜點控注意了！必需朝聖的甜點盛事正式登場。即日起至8月31日，台南遠東香格里拉飯店10樓遠東Café推出期間限定「法式精品甜點饗宴」，邀請法國百年精品巧克力品牌Weiss首席甜點主廚Jonathan Chauve帶來多款於巴黎原創設計、並與當地同步展出的法式精品甜點，首度完整來台亮相。

全系列甜點由飯店點心坊主廚許煜新統籌與執行製作，結合其擅長的日法融合技藝，同步呈現多款自家創作甜點。品項涵蓋冷藏蛋糕、塔點派類、常溫烘焙糕點、手工巧克力、馬卡龍與酥餅等。每日午、晚餐時段將輪番供應超過15款限定甜點，搭配多國熱食、海鮮冷盤與中西主菜，自助餐每位1,180元起 +10%。

Jonathan Chauve為Weiss品牌御用甜點主廚，擁有逾20年法式甜點經驗，並獲頒「Meilleur Apprenti de France（法國最佳學徒）」榮譽。他擅長運用單一產地可可，結合法式甜點美學與現代結構設計，風格細膩、層次豐富。

飯店點心坊主廚許煜新則為台灣西點界的重要推手之一，擁有多年國際賽事經驗，長期參與甜點競賽與評審工作。他擅長以法式邏輯結合日式細節，對甜點層次、比例與口感掌握精準。

本次甜點季，每日午、晚餐時段於「遠東Cafe」自助餐廳限量推出Jonathan於巴黎原創設計的法式精品甜點，主打必嘗包括「法式歐瑞卡歐巧克力芙朗塔」、「森之原木」、「沙丘」、「金色田園」、「帕林內馬卡龍」、「沙丘咖啡塔」等。

此外，許煜新亦同步推出多款自家創作甜點，其中主打推薦「巴斯克乳酪蛋糕」、融合手工研磨西尾抹茶與雷島鹽之花的「鹽之花抹茶費南雪」，以及冷藏系列「抹茶柚子歌劇院」、酸甜平衡的「香草檸檬塔」與傳遞地中海風情的「綜合水果蛋糕」等。

此外，飯店一樓品香坊同步推出外帶甜點，將遠東Café部分精選甜點延伸，並獻上Jonathan主廚限定款，包括清新爽口的「熱帶白色小島」、適合常溫品嘗的「春日旅行蛋糕」、如星辰閃耀的「繁星夜空」，等，每日限量供應，單顆售價240至280元，亦提供指定款4至6吋選擇。「大廳茶軒」也同步推出主題下午茶套餐，每套單人售價1,080元+10%。