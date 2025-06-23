竊盜、邪教爭議...「閃電俠」伊薩米勒相隔3年公開亮相

沉寂多時的好萊塢演員伊薩米勒（Ezra Miller），近來現身義大利電影節（Filming Italy Sardegna Festival），成為焦點人物。過去因《怪獸與牠們的產地》與DC電影《閃電俠》走紅的他，自2022年因涉入多起爭議後，幾乎銷聲匿跡。相隔3年後亮相，他強調是為支持老友、導演Lynne Ramsay的新作，兩人目前正合作撰寫劇本，從「文壇復出」成為他復出的第一步，至於是否真正回歸演藝圈？他坦言仍持保留態度。

32歲的伊薩米勒，曾是冉冉升起的新星，從《壁花男孩》嶄露頭角，接連出演奇幻與英雄大片。但2022年起，他接連被指控在夏威夷鬧事、對未成年人行為不當，甚至涉及竊盜與被捲入「邪教」風波，使得形象與演藝事業一落千丈。他後來接受心理治療，並發表公開聲明為過去造成的恐慌與傷害道歉，表示將致力於回到「健康、安全、正向的人生狀態」。