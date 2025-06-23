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竊盜、邪教爭議...「閃電俠」伊薩米勒相隔3年公開亮相

聯合報／ 記者闕志儒／即時報導
伊薩米勒最新造型曝光。(達志影像)
伊薩米勒最新造型曝光。(達志影像)

沉寂多時的好萊塢演員伊薩米勒（Ezra Miller），近來現身義大利電影節（Filming Italy Sardegna Festival），成為焦點人物。過去因《怪獸與牠們的產地》與DC電影《閃電俠》走紅的他，自2022年因涉入多起爭議後，幾乎銷聲匿跡。相隔3年後亮相，他強調是為支持老友、導演Lynne Ramsay的新作，兩人目前正合作撰寫劇本，從「文壇復出」成為他復出的第一步，至於是否真正回歸演藝圈？他坦言仍持保留態度。

32歲的伊薩米勒，曾是冉冉升起的新星，從《壁花男孩》嶄露頭角，接連出演奇幻與英雄大片。但2022年起，他接連被指控在夏威夷鬧事、對未成年人行為不當，甚至涉及竊盜與被捲入「邪教」風波，使得形象與演藝事業一落千丈。他後來接受心理治療，並發表公開聲明為過去造成的恐慌與傷害道歉，表示將致力於回到「健康、安全、正向的人生狀態」。

據USA TODAY報導，雖然《閃電俠》在2023年上映後，獲得2.7億美元票房成績，卻未能真正重啟他的演藝事業。如今他轉向幕後發展，專注創作劇本，並表示這段「從谷底出走」的過程，讓他更懂得他人的苦痛與掙扎，「如果我們能熬過那些煎熬，就更有能力看見別人的煎熬，並願意向他們伸手。」至於是否再披戰袍演出？Miller坦言，一切還言之過早。

伊薩米勒。(路透社資料照片)
伊薩米勒。(路透社資料照片)
伊薩米勒。(路透社資料照片)
伊薩米勒。(路透社資料照片)
伊薩米勒。(美聯社資料照片)
伊薩米勒。(美聯社資料照片)
伊薩米勒。(路透社資料照片)
伊薩米勒。(路透社資料照片)
伊薩米勒。圖／摘自Ezra Miller IG
伊薩米勒。圖／摘自Ezra Miller IG

電影 義大利

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