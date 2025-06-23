聽新聞
0:00 / 0:00
竊盜、邪教爭議...「閃電俠」伊薩米勒相隔3年公開亮相
沉寂多時的好萊塢演員伊薩米勒（Ezra Miller），近來現身義大利電影節（Filming Italy Sardegna Festival），成為焦點人物。過去因《怪獸與牠們的產地》與DC電影《閃電俠》走紅的他，自2022年因涉入多起爭議後，幾乎銷聲匿跡。相隔3年後亮相，他強調是為支持老友、導演Lynne Ramsay的新作，兩人目前正合作撰寫劇本，從「文壇復出」成為他復出的第一步，至於是否真正回歸演藝圈？他坦言仍持保留態度。
32歲的伊薩米勒，曾是冉冉升起的新星，從《壁花男孩》嶄露頭角，接連出演奇幻與英雄大片。但2022年起，他接連被指控在夏威夷鬧事、對未成年人行為不當，甚至涉及竊盜與被捲入「邪教」風波，使得形象與演藝事業一落千丈。他後來接受心理治療，並發表公開聲明為過去造成的恐慌與傷害道歉，表示將致力於回到「健康、安全、正向的人生狀態」。
據USA TODAY報導，雖然《閃電俠》在2023年上映後，獲得2.7億美元票房成績，卻未能真正重啟他的演藝事業。如今他轉向幕後發展，專注創作劇本，並表示這段「從谷底出走」的過程，讓他更懂得他人的苦痛與掙扎，「如果我們能熬過那些煎熬，就更有能力看見別人的煎熬，並願意向他們伸手。」至於是否再披戰袍演出？Miller坦言，一切還言之過早。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言