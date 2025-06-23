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真的印度了！丹丹漢堡「買雞塊送咖哩醬」 網友：懂玩

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丹丹漢堡限時推出「嘟嘟嚕嚕丹丹丹」快閃活動。圖／擷取自丹丹漢堡安平店粉絲頁
丹丹漢堡限時推出「嘟嘟嚕嚕丹丹丹」快閃活動。圖／擷取自丹丹漢堡安平店粉絲頁

丹丹漢堡真的變「印度」了！日前「丹丹漢堡-橋頭店」官方粉絲團遭人盜用，頭貼與照片更換成印度男子照，引起全台粉絲朝聖。如今，丹丹漢堡官方宣佈，即日起至7月10日，推出「嘟嘟嚕嚕丹丹丹」限時快閃，購買「無骨雞塊」或「義式紅醬波浪薯」，即可加贈「咖哩醬」1包。

「丹丹漢堡-橋頭店」日前遭人盜用，不僅大頭照更換成印度男子照片，還不斷上傳各種自拍照、直播影片，網友們也笑稱「恆河水半糖去冰」、「是在預告有瑪莎拉新口味嗎 期待」。當時丹丹漢堡也緊急發布聲明，證實「該帳號即遭不明人士盜用，原管理權限亦被解除」，並表示「另行設立粉絲專頁作為丹丹漢堡橋頭店對外聯繫與資訊公告平台」。不過也因如此，全台也引起「印度丹丹之亂」，許多品牌粉絲頁紛紛玩起印度哏。

即日起至7月10日期間，丹丹漢堡針對全門市，特別推出「嘟嘟嚕嚕丹丹丹」快閃活動。活動期間單點5入或9入「無骨雞塊」，或是單點／加購「義式紅醬波浪薯」，即可加贈「咖哩醬1包」。同時丹丹漢堡也表示「感謝丹丹顧客的關心與支持，請不吝給予我們現場第一線的工作夥伴更多鼓勵」。粉絲們也紛紛留言，表示「自娛自樂最高境界～好想吃啊」、「不一定要吃但一定要請你朋友吃」、「懂玩」

粉絲 印度 丹丹漢堡

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