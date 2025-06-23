有行旅／遊埃及古帝國 搶看圖坦卡門

有行旅打造超乎想像的埃及古帝國之旅，開羅包機直飛阿布辛貝，悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀。尼羅河河輪等級再上一層樓，精選頂級豪華，較一般五星等級坪數升級與全景套房遠眺千年河景；登熱氣球迎接神祕日出；紅海專屬玻璃船，帶旅人深入海底珊瑚世界。搶先踏入全新開放的大埃及博物館，見證重現的圖坦卡門。安排隨行攝影師，為旅人捕捉旅途精采鏡頭。

有行旅「埃及古帝國之旅 絢爛紅海與尼羅河的低語」十二天九夜旅程，二○二五年十月廿一日至十一月一日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/7rthjg