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Epson推17款新投影機 搶攻商務、教育與娛樂市場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Epson推出全新免費ECRC無線互動軟體，為教育場域推出結合軟硬體的完整解決方案。圖／Epson提供
Epson推出全新免費ECRC無線互動軟體，為教育場域推出結合軟硬體的完整解決方案。圖／Epson提供

投影機品牌隨著多元應用場域興起，積極推出新機搶攻商務、教育與娛樂市場。Epson發表17款全新商用機種，強化無線投影與高亮度表現；ViewSonic拓展虛擬運動應用，導入室內高爾夫場域；OVO則針對家庭娛樂推出短焦影音新選擇，滿足用戶多元視聽需求。

Epson近日發表17款全新商用投影機，涵蓋雷射與燈泡機種，強化亮度、支援Wi-Fi 6E與AirPlay 2，滿足一般商務、展演娛樂特殊場域，以及教育學習情境，並全面對應iOS、macOS、Android與Windows平台無線投影需求。

其中高亮度雷射機種，最高達8,000流明，支援4KE/WUXGA高解析度，而短焦鏡頭機型短距即可投射出大畫面，特別適用於展演與沉浸式場域，數位藝廊、光雕投影、室內高爾夫等互動式模擬特殊應用，都能完美勝任。

另一主打則是首次推出內建Wi-Fi 6E機型，搭配AirPlay 2功能，再結合原有Epson iProjection、Miracast，實現更完善的無線投影功能，進一步提升使用便利性。而投影機遠端管理工具EPMC，夠透過網頁瀏覽器操控多台投影機，提供高效企業解決方案。

針對教育場域，則是推出全新免費Epson Classroom Connect互動軟體，結合無線投影與電子白板工具，連線方式便利快速，且可直接投影畫面上註解，結束後還會自動儲存生成簡報檔，方便日後編輯使用。

ViewSonic近日宣布攜手Friends Golf，運用先進投影技術為室內高爾夫球館打造一站式擬真體驗。「Friends Screen台灣旗艦店」引進韓國Kakao VX授權的AI模擬高爾夫系統，結合ViewSonic LS740HD高亮雷射投影機，透過清晰明亮、長效穩定的畫面表現，精準呈現球場細節與擊球軌跡，讓球友在揮桿過程中獲得接近實景的視覺回饋，全面提升虛擬運動的臨場感與訓練效益。

為滿足家庭娛樂需求，OVO推出Warpple LA6短焦投影機，新一代短焦技術在同樣距離下讓畫面放大2.4倍，小空間也能擁有大畫面，內建200°大角度雲台，天花板追劇不受限。整合20W、雙低音振膜立體聲音響，再附2支麥克風，影音K歌一台就夠。

ViewSonic LS740HD高亮雷射投影機內建高爾夫專用顯色模式，精準還原果嶺地形與球道細節，忠實呈現草地與場景色彩。圖／ViewSonic提供
ViewSonic LS740HD高亮雷射投影機內建高爾夫專用顯色模式，精準還原果嶺地形與球道細節，忠實呈現草地與場景色彩。圖／ViewSonic提供
Epson首次推出內建Wi-Fi 6E的機種；更新增AirPlay，實現更完善的無線投影功能。圖／Epson提供
Epson首次推出內建Wi-Fi 6E的機種；更新增AirPlay，實現更完善的無線投影功能。圖／Epson提供
OVO Warpple LA6短焦投影機整合20W、雙低音振膜立體聲音響，再附2支麥克風，影音K歌一台搞定。圖／OVO提供
OVO Warpple LA6短焦投影機整合20W、雙低音振膜立體聲音響，再附2支麥克風，影音K歌一台搞定。圖／OVO提供
Epson短焦雷射投影機EB-L690SE可投射186吋超大畫面，不論是傳統商用場景，還是沉浸式特殊應用，都能完美勝任。圖／Epson提供
Epson短焦雷射投影機EB-L690SE可投射186吋超大畫面，不論是傳統商用場景，還是沉浸式特殊應用，都能完美勝任。圖／Epson提供

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