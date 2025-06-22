姆巴佩加持！Oakley Meta AI智慧眼鏡掀運動科技潮流

繼Ray-Ban Meta智慧眼鏡廣受好評後，Meta再攜手知名運動品牌Oakley，推出全新AI智慧眼鏡「Oakley Meta HSTN」，鎖定戶外運動愛好者與動態生活場景，將人工智慧技術與機能型穿戴設計進一步結合，為智慧眼鏡市場注入新風格與用途。

Oakley Meta HSTN延續Meta智慧眼鏡的核心技術，內建1,200萬畫素超廣角鏡頭，支援聲控拍照、錄影與直播，使用者可即時分享到Instagram、Facebook或透過Messenger、WhatsApp傳送訊息。鏡框搭載指向性藍牙喇叭，無需耳機即可聆聽音樂與Podcast，支援Apple Music、Spotify等串流平台，適合跟著音樂節奏進行運動訓練。

而透過Meta AI助理，只需一聲「Hey, Meta」，即可完成查詢資訊、接聽電話、拍攝、傳訊息，並特別設計無障礙支援，為視覺、聽覺或行動不便人士提供一系列實用功能，包括詳細描述周遭世界，或連結「Be My Eyes」志工協助系統。

鏡框具IPX4防水等級，可防潑水、防雨、防汗，適用於跑步、騎單車等戶外活動，單次充電可連續播放音訊長達5小時，搭配專屬充電盒22分鐘即可快速充電至50%，最長可延伸至40小時使用時間。

與Ray-Ban Meta聚焦時尚生活風格不同，Oakley Meta更注重動態場域應用，且提供更多鏡框、鏡片色彩選擇，限量版更採用24K Prizm偏光鏡片，結合金色細節設計，向Oakley設計50周年致敬，展現運動與科技的完美融合。