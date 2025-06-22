恐有颱風生成！吳聖宇揭此時去日本關東要注意了
颱風季要開始了，又有熱帶擾動發展中。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，日本南方海面的95W正在逐漸發展，前方有兩個冷心低壓，95W在它們的東側，正是TUTT Cell輻散條件良好的區域，加上95W範圍小，看起來有進一步增強的趨勢，不過應該是會往日本方向前進，可能在6月25日到26日之間接近關東附近或近海，未來幾天要去關東的朋友可以留意一下它的發展情況，對台灣來說並沒有影響，不必擔心。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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