快訊

77歲駕駛精神不濟釀禍？北捷站前吊車輾死人 影片曝光路人驚：撞到了

年輕人不愛！「國民黨把自己當貴族」館長挺黨主席延選 揭2人是好人選

聽新聞
0:00 / 0:00

《異能5：死了一個超人以後》異能派不上用場時 武力才是絕對實力

聯合新聞網／ 菲女狼
圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

菲女狼不負責任觀影筆記

五個陌生人器官移植後覺醒異能，組成一支荒謬又有效的英雄小隊...

有人怪力、有人高肺活力、有人能治癒、有人傳遞能力、有人掌控電磁波

整組就像辦公室團隊，各有技能、勉強分工。

重點是，卡司沒在客氣。劉亞仁、羅美蘭、安宰弘、李在仁、金熙元，全是演什麼像什麼的實力派。就連反派年輕版都找來男團出身的朴珍榮

這部片節奏快、笑點密，視覺浮誇，幾幕甚至讓我想起周星馳的《功夫》。朋友看完說：「這部我願意自己掏錢進電影院。」

但必須說，這部電影讓我最離不開目光的，是飾演反派年輕版的朴珍榮出場那一刻。長得恰到好處的眉眼，還有精實的六塊肌。真的是每一個地方都照著我的審美長出來的，也太帥了！

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

大家老說「歲月從不敗美人」，真的是鬼扯。帥哥美女被歲月敗起來，只會更讓人唏噓。

反派花樣爺爺申久以爺爺輩來說，長相稱得上體面慈愛，但若年輕時的對照組是朴珍榮，任誰有機會都會動念不顧一切代價回到年輕時光。

另外，異能五人組各有分工，就像我們在職場。你會提案、會補破網、會安撫人心，但你總會遇到那些講不聽、說不動、無理取鬧的人，這時候，什麼專業都沒用，只剩「絕對的武力」。

雖然劇情最後靠合作贏了反派，但多數關鍵時刻，都是靠跆拳道少女琬書一拳一腳打破僵局。

所以，當世界不合理的時候，最好用的，不見得是專業，而是你有沒有絕對的武力（當然也可以是財力)。

拳頭不一定要揮，但你絕對要練就...拳拳到位的能力。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

電影院 辦公室 跆拳 職場 異能 朴珍榮 帥哥 團隊 反派

菲女狼

追蹤

延伸閱讀

0050還適合長期存？網熱議「袋鼠盤」下的定期定額信仰

新手月投5千元買ETF⋯苦惱該選誰？網友一面倒力推0050

0050降費用引爆轉倉潮？網喊買爆、也有人堅守006208

川普再發飆嗆開除鮑爾！網笑翻：TACO劇本又重播一次

相關新聞

BALMUDA ReBaker 烤麵包機全新上市 重溫剛出爐的現烤滋味

日本精品家電品牌BALMUDA秉持對美好生活的極致追求，重磅推出全新力作「BALMUDA ReBaker 烤麵包機」。承...

《異能5：死了一個超人以後》異能派不上用場時 武力才是絕對實力

菲女狼不負責任觀影筆記 五個陌生人器官移植後覺醒異能，組成一支荒謬又有效的英雄小隊... 有人怪力、有人高肺活力、有人能治癒、有人傳遞能力、有人掌控電磁波 整組就像辦公室團隊，各有技能、勉強

全家獨賣！招財武聖58度金高限量登場 關公坐鎮氣場全開

金門酒廠推出全新力作「招財武聖58度金門高粱酒」，以「財神關公」為設計主軸，融合忠義與財運意象，象徵鎮煞聚財、富貴興隆。...

隨身的風雅 OMEGA前進京都發表全新Aqua Terra女表

在2000至2020的20年間，40、42、44毫米的大份量感一度成為表款尺寸主流。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）本周...

放假要去哪裡玩？十大懶人露營地人氣揭曉

你知道什麼是「Glamping」嗎？近年來懶人露營非常流行，設備及風格也越來越奢華，有些露營地更有許多夢幻好拍的造景，成為網美打卡新寵！

日本必吃8大美食！拉麵、壽司還有「這些」料理吃完才甘願回國

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤兩個月內「日本旅遊必吃美食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大日本必吃美食有哪些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。