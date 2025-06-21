《異能5：死了一個超人以後》異能派不上用場時 武力才是絕對實力

菲女狼不負責任觀影筆記

五個陌生人器官移植後覺醒異能，組成一支荒謬又有效的英雄小隊...

有人怪力、有人高肺活力、有人能治癒、有人傳遞能力、有人掌控電磁波

整組就像辦公室團隊，各有技能、勉強分工。

重點是，卡司沒在客氣。劉亞仁、羅美蘭、安宰弘、李在仁、金熙元，全是演什麼像什麼的實力派。就連反派年輕版都找來男團出身的朴珍榮。

這部片節奏快、笑點密，視覺浮誇，幾幕甚至讓我想起周星馳的《功夫》。朋友看完說：「這部我願意自己掏錢進電影院。」

但必須說，這部電影讓我最離不開目光的，是飾演反派年輕版的朴珍榮出場那一刻。長得恰到好處的眉眼，還有精實的六塊肌。真的是每一個地方都照著我的審美長出來的，也太帥了！

圖／車庫娛樂提供

大家老說「歲月從不敗美人」，真的是鬼扯。帥哥美女被歲月敗起來，只會更讓人唏噓。

反派花樣爺爺申久以爺爺輩來說，長相稱得上體面慈愛，但若年輕時的對照組是朴珍榮，任誰有機會都會動念不顧一切代價回到年輕時光。

另外，異能五人組各有分工，就像我們在職場。你會提案、會補破網、會安撫人心，但你總會遇到那些講不聽、說不動、無理取鬧的人，這時候，什麼專業都沒用，只剩「絕對的武力」。

雖然劇情最後靠合作贏了反派，但多數關鍵時刻，都是靠跆拳道少女琬書一拳一腳打破僵局。

所以，當世界不合理的時候，最好用的，不見得是專業，而是你有沒有絕對的武力（當然也可以是財力)。

拳頭不一定要揮，但你絕對要練就...拳拳到位的能力。

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