全家獨賣！招財武聖58度金高限量登場 關公坐鎮氣場全開

金門酒廠推出全新力作「招財武聖58度金門高粱酒」，以「財神關公」為設計主軸，融合忠義與財運意象，象徵鎮煞聚財、富貴興隆。新酒款即日起於全台全家便利商店限量開賣，建議售價新台幣4,500元，數量有限，售完為止。

「招財武聖58度金門高粱酒」瓶身設計氣勢十足，關公持青龍偃月刀現身，神情莊嚴，搭配沉穩酒紅與尊貴金色印紋，傳遞威儀與福運。禮盒包裝大器，無論作為節慶好禮、開業賀禮或升遷祝福，都相當體面。

在酒體方面，也不容小覷。「招財武聖58度金門高粱酒」嚴選金門酒廠兩大廠區的優質原酒與陳年老酒，由首席調酒師親自調製，以傳統「以火入麴、斷花摘酒」工法勾兌，酒體晶亮清澈、香氣層次分明，糧香與果韻交織，入口醇厚飽滿、尾韻綿長回甘，展現出58度金門高粱酒最迷人的風采。

在華人文化中，關公向來是忠義與財富的守護象徵，「招財武聖58度金門高粱酒」除了是精緻佳釀，更具風水意涵，相當適合作為鎮宅旺財的擺設，在氣場全開下，為居家與辦公空間注入祥瑞之氣。

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