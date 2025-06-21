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隨身的風雅 OMEGA前進京都發表全新Aqua Terra女表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA在京都活動中除邀請繪師為賓客繪製紀念圖卡，並帶來傳統藝能表演。圖／OMEGA提供
OMEGA在京都活動中除邀請繪師為賓客繪製紀念圖卡，並帶來傳統藝能表演。圖／OMEGA提供

在2000至2020的20年間，40、42、44毫米的大份量感一度成為表款尺寸主流。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）本周於日本京都發表全新Aqua Terra 30毫米女表，接軌近年逐漸升溫的小尺寸風潮。活動中邀請多位品牌好友如模特兒Ashley Graham、韓星Danielle Marsh、葛萊美得主Tems、奧斯卡金像獎得主Ariana DeBose擔任形象主視覺，此外包含日星柴崎幸、吉高由里子、泰國演員Orm Kornnaphat，美籍日裔名模長谷川潤都現身活動，星光熠熠。

本次OMEGA全新Aqua Terra 30毫米女表活動以「My Little Secret」為主題，因此包含Danielle Marsh、Ashley Graham、Tems、Ariana DeBose都分享了她們對OMEGA的印象，或傾吐個人的心中秘密。以金色短髮驚艷亮相的Danielle手上是一只雙色金款的Aqua Terra並搭配星星造型手鍊，輕奢、時髦，也讓人聯想到OMEGA另一經典Constellation星座系列。Tems則認為Aqua Terra 30mm腕表就像一枚御守、一個護身符，尤其她手上的Moonshine金的表圈、表帶與面盤都讓她覺得就像公主一樣、華麗而貴氣！奧斯卡得主Ariana DeBose更表示配戴OMEGA就像加入了一個秘密俱樂部，「手表提升了我的存在感，它有份量，但不會讓你覺得太過誇張......以一種有趣的方式讓你更有自信。」

身穿白襯衫、咖啡色領帶與雙排扣西裝的OMEGA總裁暨執行長Raynald Aeschlimann並指出，OMEGA本次設計出一只無論白天或晚上、商務或派對都能完美駕馭的嬌小款式，「這個系列正是我們對市場向小尺寸、多變風格表款需求日增的回應。」

系出「海馬」Seamaster的Aqua Terra系列，過往常訴諸專業、運動、海洋生活風格。然女性配戴腕表除追求精準，造型更常與性能的追求並駕齊驅。本次全新Aqua Terrra 30毫米除了如Raynald Aeschlimann所言、有接軌時代趨勢的30毫米，材質選擇更涵蓋精鋼、18K Sedna™金、18K Moonshine™金、雙色金等材質，面盤並黑、藍、綠、紫色與珍珠母貝，加上部份款式鑲鑽，合計12只全新時計，宛如時裝秀的發表舞台、高彩奪目。

30毫米的圓形面盤中，11個立體的小時時標都加上了夜光塗料，因此低光源環境中亦能清楚閱讀時間。從表殼、表帶、表冠都隱約得見OMEGA的經典設計語彙，但修飾得更為圓潤、少了原本Aqua Terra男性表款的陽剛運動。機芯則全數使用通過「大師天文台認證」（Master Chronometer）的8750同軸擒縱自動上鍊機芯，無論防磁、精密、穩定度都有水準以上的優異表現。

8750同軸擒縱機芯具備48小時動力儲存，矽游絲並可抵抗達15,000高斯的磁力。由於出自海馬Seamaster系列，Aqua Terra 30mm的防水性能也達150米，無論生活、海灘、潛水何種場景皆游刃有餘，不受水氣侵襲。表款訂價約自20萬8,000元至125萬9,000元不等，可洽全台OMEGA專門店。

歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann。圖／OMEGA提供
歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Aqua Terra系列30毫米腕表18K Moonshine™金款，101萬8,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Aqua Terra系列30毫米腕表18K Moonshine™金款，101萬8,000元。圖／OMEGA提供
Danielle。圖／OMEGA提供
Danielle。圖／OMEGA提供
纖巧的30毫米，讓海馬Aqua Terra更像一枚閃耀光澤的時髦配件。圖／OMEGA提供
纖巧的30毫米，讓海馬Aqua Terra更像一枚閃耀光澤的時髦配件。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Aqua Terra系列30毫米腕表不鏽鋼、紫色面盤款，20萬8,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Aqua Terra系列30毫米腕表不鏽鋼、紫色面盤款，20萬8,000元。圖／OMEGA提供
Aqua Terra 30毫米腕表表冠側邊並有著OMEGA的希臘字母Ω圖騰。圖／OMEGA提供
Aqua Terra 30毫米腕表表冠側邊並有著OMEGA的希臘字母Ω圖騰。圖／OMEGA提供
新款Aqua Terra 30毫米女表皆使用了8750同軸擒縱機芯。圖／OMEGA提供
新款Aqua Terra 30毫米女表皆使用了8750同軸擒縱機芯。圖／OMEGA提供
面盤上的太陽紋飾疊加上鑽石鑲嵌，成為手上流轉的光影遊戲。圖／OMEGA提供
面盤上的太陽紋飾疊加上鑽石鑲嵌，成為手上流轉的光影遊戲。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Aqua Terra系列30毫米腕表不鏽鋼、18K Sedna™雙色金款，37萬元。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Aqua Terra系列30毫米腕表不鏽鋼、18K Sedna™雙色金款，37萬元。圖／OMEGA提供
精緻簡潔的面盤設計細節，讓Aqua Terra猶如一顆手上的時間寶石。圖／OMEGA提供
精緻簡潔的面盤設計細節，讓Aqua Terra猶如一顆手上的時間寶石。圖／OMEGA提供
OMEGA在京都將軍塚青龍殿發表了全新Aqua Terra女表，登高遠眺黃昏時分的魔幻光影。圖／OMEGA提供
OMEGA在京都將軍塚青龍殿發表了全新Aqua Terra女表，登高遠眺黃昏時分的魔幻光影。圖／OMEGA提供

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