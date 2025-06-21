高雄飯店瞄準暑假商機 推早午餐吃到飽

高雄市各飯店瞄準暑假市場，相繼推消費優惠吸客，有星級飯店看準慵懶商機，推早午餐吃到飽，讓房客睡到中午也能享用飯店早餐，8月底前還有高雄人專屬優惠。

高雄承億酒店啟動全新26樓「貳陸日全食」BrunchBuffet計畫，採「主菜搭配自助式」方式呈現，每月更換主菜菜色，早餐供應時間從原本上午10時30分延長到下午2時30分，讓旅客不必住飯店還要趕著起床吃早餐。

即日起到8月31日止，承億酒店推高雄人專屬優惠，只要設籍高雄、就讀高雄學校或在高雄工作，出示身分證、學生證或名片享雙人同行專屬優惠，平日每組新台幣999元；假日每組1299元，7月底前加碼免收10%服務費。

高雄漢來大飯店推夏日輕旅行專案，三麗鷗主題房有原價6折優惠，續住第2晚雙人房再享4折、四人房45折，3天2夜平日每晚最低7392元起，額外送漢來編織袋，依房型人數送冰淇淋。

除主題房，高雄漢來暑假期間推「2025夏日光旅．港灣假期」，限定專案主打不加價優惠，市景客房每晚5891元起，串聯高雄新地標「新濱町海洋廚房」，飯店提供免費接駁服務，加贈旗津渡輪來回船票，專案即日起到8月底可享續住第2晚再享房價8折優惠。

和逸飯店高雄中山館搶攻暑假商機，即日起到9月30日推「纖氣飄飄養成計畫」住房專案，每晚4850元起，Cozzi THE Roof餐廳暑期推消費滿額贈優惠。

此外，電影院「喜樂時代」高雄總圖店推雙重打卡回饋活動。消費者現場掃描QR Code，追蹤影城官方社群網站臉書（Facebook）並打卡，可享現場購票換小杯碳酸飲料或小份爆米花。於Google Map留5星評論，可換同樣好禮。