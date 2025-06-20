港星劉俊謙以手傳心 相挺Bottega Veneta工藝高光時刻

每一個精品品牌多有一種絕技，以工藝之名建立獨特辨識度。義大利時尚品牌Bottega Veneta向來以Intrecciato皮革編織工藝聞名，過往並散見於大型提包、手拿包，甚至曾在服裝設計細節中現身。近日Bottega Veneta並於華山園區西一館帶來全新發表的「Craft is our Language」沉浸式裝置，除紀念此種技藝的問世五十周年，並有品牌代言人、港星劉俊謙來台現身。

1988年出生、畢業於香港演藝學院戲劇學院的港星劉俊謙除了以《九龍城寨之圍城》中的「信一」一角走紅，其它代表作品並包含《幻愛》、《小曉》。去年曾出席Bottega Veneta米蘭時裝周的劉俊謙，也是在今年成為了Bottega Veneta品牌代言人，以亞洲面孔加入了包含舒淇、宮澤理惠、Julianne Moore等人的Bottega Veneta義式家族。活動中他是以一款隨身的Diago編織包搭配Intrecciao翻領皮外套，當被問到與Bottega Veneta的共同之處時，劉俊謙則表示，自己與品牌的相似之處就在於低調、專注自己想做的事，並表示特別推薦身上的翻領外套，可以很休閒、也可以很正式。

Bottega Veneta的Intrecciato編織包款遍佈品牌全數系列，包含Andiamo、Andiamo Voyage、Cabat、Cabat Mini、Duffle、Bustbag、Knot手拿包、Tosca編織手提包等全系列。過往包含品牌大使舒琪、Julianne Moore、好萊塢奧斯卡天后楊紫瓊都曾配戴造型；其中舒淇便曾使用一款Cabat編織皮革托特包，並加掛個人配飾，產生了造型趣味；楊紫瓊某次則在街拍時身穿寬鬆輪廓剪裁的長大衣手提一只Andiamo編織皮革手提包，包款有著手提把與Intrecciato編織的皮肩帶再搭配紐索繩結五金，雖無明顯Logo、Monogram，但只要看到Intrecciato，人們便會知道這那是Bottega Veneta的經典工藝手法。

日前Bottega Veneta發表的「匠藝無言」（Craft is our Language）形象廣告並以大型平面輸出成為華山西一館中靜態、但充滿戲劇張力的藝術裝置；該形象廣告是由攝影師Jack Davison掌鏡、並由編舞家Lenio Kaklea進行動作編排，透過手是這樣超越言語的通用表達形式，一來展現無邊界之美，也帶有像手工藝、純粹致敬的意念。

其中像是日星宮澤理惠搭配的「手勢」勾勾手指、象徵了承諾，她認為相較於誇張的手勢動作，簡單細緻的動作像是互勾小指，就是一次承諾的見證；曾演出《少女殺手的奇幻旅程》、《蜘蛛網中的女孩》的女演員Vicky Krieps搭配的手勢則指涉了表演，她認為透過雙手足以展現許多難以用言語訴說的話語，「我相信沈默的力量，比言語更加豐沛。」另一位饒舌明星Tyler Okonma則以逗趣表情搭配了同一手勢的三連拍，原來該手勢代表了當Tyler Okonma聽到一段讓他有感的樂音時，手指、心中也浮起了律動，自由、搖擺。