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港星劉俊謙以手傳心 相挺Bottega Veneta工藝高光時刻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
美國女星Julianne Moore。圖／Bottega Veneta提供
美國女星Julianne Moore。圖／Bottega Veneta提供

每一個精品品牌多有一種絕技，以工藝之名建立獨特辨識度。義大利時尚品牌Bottega Veneta向來以Intrecciato皮革編織工藝聞名，過往並散見於大型提包、手拿包，甚至曾在服裝設計細節中現身。近日Bottega Veneta並於華山園區西一館帶來全新發表的「Craft is our Language」沉浸式裝置，除紀念此種技藝的問世五十周年，並有品牌代言人、港星劉俊謙來台現身。

1988年出生、畢業於香港演藝學院戲劇學院的港星劉俊謙除了以《九龍城寨之圍城》中的「信一」一角走紅，其它代表作品並包含《幻愛》、《小曉》。去年曾出席Bottega Veneta米蘭時裝周的劉俊謙，也是在今年成為了Bottega Veneta品牌代言人，以亞洲面孔加入了包含舒淇、宮澤理惠、Julianne Moore等人的Bottega Veneta義式家族。活動中他是以一款隨身的Diago編織包搭配Intrecciao翻領皮外套，當被問到與Bottega Veneta的共同之處時，劉俊謙則表示，自己與品牌的相似之處就在於低調、專注自己想做的事，並表示特別推薦身上的翻領外套，可以很休閒、也可以很正式。

Bottega Veneta的Intrecciato編織包款遍佈品牌全數系列，包含Andiamo、Andiamo Voyage、Cabat、Cabat Mini、Duffle、Bustbag、Knot手拿包、Tosca編織手提包等全系列。過往包含品牌大使舒琪、Julianne Moore、好萊塢奧斯卡天后楊紫瓊都曾配戴造型；其中舒淇便曾使用一款Cabat編織皮革托特包，並加掛個人配飾，產生了造型趣味；楊紫瓊某次則在街拍時身穿寬鬆輪廓剪裁的長大衣手提一只Andiamo編織皮革手提包，包款有著手提把與Intrecciato編織的皮肩帶再搭配紐索繩結五金，雖無明顯Logo、Monogram，但只要看到Intrecciato，人們便會知道這那是Bottega Veneta的經典工藝手法。

日前Bottega Veneta發表的「匠藝無言」（Craft is our Language）形象廣告並以大型平面輸出成為華山西一館中靜態、但充滿戲劇張力的藝術裝置；該形象廣告是由攝影師Jack Davison掌鏡、並由編舞家Lenio Kaklea進行動作編排，透過手是這樣超越言語的通用表達形式，一來展現無邊界之美，也帶有像手工藝、純粹致敬的意念。

其中像是日星宮澤理惠搭配的「手勢」勾勾手指、象徵了承諾，她認為相較於誇張的手勢動作，簡單細緻的動作像是互勾小指，就是一次承諾的見證；曾演出《少女殺手的奇幻旅程》、《蜘蛛網中的女孩》的女演員Vicky Krieps搭配的手勢則指涉了表演，她認為透過雙手足以展現許多難以用言語訴說的話語，「我相信沈默的力量，比言語更加豐沛。」另一位饒舌明星Tyler Okonma則以逗趣表情搭配了同一手勢的三連拍，原來該手勢代表了當Tyler Okonma聽到一段讓他有感的樂音時，手指、心中也浮起了律動，自由、搖擺。

本次「匠藝無言」（Craft is our Language）形象廣告並預計將集結成冊，同時Bottega Venetau也將推出第二只形象影片，不僅致敬1963年出版、由設計師Bruno Munari編寫的義大利手勢指南《義大利詞彙補充》，也是一次向義大利工藝、文化的致敬，無聲勝有聲，因為工藝正是舉世共通的動人語彙。

港星劉俊謙今日出席Bottega Veneta活動，並以一款Diago編織包搭配Intrecciao翻領皮外套。記者林士傑／攝影
港星劉俊謙今日出席Bottega Veneta活動，並以一款Diago編織包搭配Intrecciao翻領皮外套。記者林士傑／攝影
Bottega Veneta Dustbag編織皮革肩背包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Dustbag編織皮革肩背包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Andiamo Voyager編織皮革手提肩背包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Andiamo Voyager編織皮革手提肩背包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
匠藝無言形象視覺被輸出成大型靜態裝置，以無聲傳遞跨言語的風格主張。圖／Bottega Veneta提供
匠藝無言形象視覺被輸出成大型靜態裝置，以無聲傳遞跨言語的風格主張。圖／Bottega Veneta提供
舒淇曾配戴一只Cabat編織皮革托特包。圖／Bottega Veneta提供
舒淇曾配戴一只Cabat編織皮革托特包。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Tosca編織皮革手提包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Tosca編織皮革手提包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
匠藝無言形象視覺被輸出成大型靜態裝置，以無聲傳遞跨言語的風格主張。圖／Bottega Veneta提供
匠藝無言形象視覺被輸出成大型靜態裝置，以無聲傳遞跨言語的風格主張。圖／Bottega Veneta提供
劉俊謙今年甫成為Bottega Veneta品牌代言人，並分享了自己與Bottega Veneta同樣共享的低調、專注精神。記者林士傑／攝影
劉俊謙今年甫成為Bottega Veneta品牌代言人，並分享了自己與Bottega Veneta同樣共享的低調、專注精神。記者林士傑／攝影
日星宮澤理惠對手勢的想法，傳遞了纖細內斂的日式哲學。圖／Bottega Veneta提供
日星宮澤理惠對手勢的想法，傳遞了纖細內斂的日式哲學。圖／Bottega Veneta提供
楊紫瓊曾手提一只Andiamo編織皮革手提包，輕鬆愜意。圖／Bottega Veneta提供
楊紫瓊曾手提一只Andiamo編織皮革手提包，輕鬆愜意。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Knot編織皮革手拿包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Knot編織皮革手拿包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
義大利恐怖片名導Dario Argento也為Bottega Veneta拍攝了匠藝吾言形象廣告。圖／Bottega Veneta提供
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