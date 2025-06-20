許願成功！ASAHI極泡罐全年供應 開喝爽抽東京來回機票

啤酒控注意！過去每年逢中秋才有機會搶購的「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，現在正式成為在台常態商品，讓你從此天天可以享受如現打生啤般的綿密泡沫。全新升級的「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，將於全台主要通路販售，包括7-11、全聯、家樂福、大潤發與全家便利商店等。

這款由日本朝日集團研發的「極泡罐」（生ジョッキ缶），以雙重專利技術重新定義罐裝啤酒，包括罐內「泡沫塗層」與「安全全開蓋設計」。只需冷藏、開蓋、掌溫三步驟，即可觸發綿密細緻泡沫，宛如現場現打生啤口感，打破對罐裝啤酒的既定印象。

除原版「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，今年更同步推出兩款限定口味——「Style Free零糖質極泡罐」與「Clear Asahi極泡罐」，提供更多選擇、適合各式生活情境與口味偏好。

朝日啤酒同時也啟動消費者活動，只要拍下自己的「極泡罐創意開喝地點」上傳Facebook或Instagram，即有機會獲得整箱極泡罐或東京來回機票。只需完成投稿並回填截圖至Asahi LINE官方帳號，便有機會抽中驚喜大獎。

朝日集團表示，ASAHI SUPER DRY將持續推動產品創新，除了經典銀罐的ASAHI SUPER DRY外，2024年推出符合輕世代三低需求的「Asahi Dry Crystal輕冽3.5」(-70%糖、-40%熱量、3.5%低酒精)、暢享如生啤般綿密細緻的「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，讓更多消費者隨時隨地享受最暢快的飲酒體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康