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許願成功！ASAHI極泡罐全年供應 開喝爽抽東京來回機票

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
除原版「ASAHI SUPER DRY極泡罐」（中），今年更同步推出兩款限定口味——「Style Free零糖質極泡罐」（左）與「Clear Asahi極泡罐」。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
除原版「ASAHI SUPER DRY極泡罐」（中），今年更同步推出兩款限定口味——「Style Free零糖質極泡罐」（左）與「Clear Asahi極泡罐」。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

啤酒控注意！過去每年逢中秋才有機會搶購的「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，現在正式成為在台常態商品，讓你從此天天可以享受如現打生啤般的綿密泡沫。全新升級的「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，將於全台主要通路販售，包括7-11、全聯、家樂福、大潤發與全家便利商店等。

這款由日本朝日集團研發的「極泡罐」（生ジョッキ缶），以雙重專利技術重新定義罐裝啤酒，包括罐內「泡沫塗層」與「安全全開蓋設計」。只需冷藏、開蓋、掌溫三步驟，即可觸發綿密細緻泡沫，宛如現場現打生啤口感，打破對罐裝啤酒的既定印象。

除原版「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，今年更同步推出兩款限定口味——「Style Free零糖質極泡罐」與「Clear Asahi極泡罐」，提供更多選擇、適合各式生活情境與口味偏好。

朝日啤酒同時也啟動消費者活動，只要拍下自己的「極泡罐創意開喝地點」上傳Facebook或Instagram，即有機會獲得整箱極泡罐或東京來回機票。只需完成投稿並回填截圖至Asahi LINE官方帳號，便有機會抽中驚喜大獎。

朝日集團表示，ASAHI SUPER DRY將持續推動產品創新，除了經典銀罐的ASAHI SUPER DRY外，2024年推出符合輕世代三低需求的「Asahi Dry Crystal輕冽3.5」(-70%糖、-40%熱量、3.5%低酒精)、暢享如生啤般綿密細緻的「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，讓更多消費者隨時隨地享受最暢快的飲酒體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

過去每年逢中秋才有機會搶購的「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，現在正式成為在台常態商品。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
過去每年逢中秋才有機會搶購的「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，現在正式成為在台常態商品。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「ASAHI SUPER DRY極泡罐」以罐內「泡沫塗層」與「安全全開蓋設計」雙重專利，重新定義罐裝啤酒。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「ASAHI SUPER DRY極泡罐」以罐內「泡沫塗層」與「安全全開蓋設計」雙重專利，重新定義罐裝啤酒。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
只要拍下自己的「極泡罐創意開喝地點」上傳Facebook或Instagram，即有機會獲得整箱極泡罐或東京來回機票。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
只要拍下自己的「極泡罐創意開喝地點」上傳Facebook或Instagram，即有機會獲得整箱極泡罐或東京來回機票。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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