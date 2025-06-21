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日本必吃8大美食！拉麵、壽司還有「這些」料理吃完才甘願回國

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
日本必吃8大美食！拉麵、壽司還有「這些」料理吃完才甘願回國 圖片來源:Unsplash
日本必吃8大美食！拉麵、壽司還有「這些」料理吃完才甘願回國 圖片來源:Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤兩個月內「日本旅遊必吃美食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大日本必吃美食有哪些。

說到台灣人最愛造訪的國家，日本絕對名列前茅！豐富的歷史文化、自然地景，加上整潔有序的城市環境，都讓人忍不住一再回訪。隨著 2025 年「大阪・關西世博會」正式登場，這場匯聚各國文化與創新作品的國際盛會，也吸引不少台灣旅人計劃造訪關西。除了造訪景點外，當然也不能錯過那些讓人魂牽夢縈的美食。究竟有哪些日本美食近來最受網友熱議？現在就帶你一起揭曉！

和牛「燒肉」入口即化網推必吃 「拉麵」湯頭濃郁名店引人朝聖

▲ 網友熱議TOP8日本旅遊必吃美食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8日本旅遊必吃美食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近兩個月內網友針對「日本旅遊必吃美食」的討論，可以發現「燒肉」是許多人規劃行程時必排的美食清單之一，尤其是主打肉質鮮美、油花分布均勻的日本和牛，更吸引不少饕客專程前往品嚐。

不少人分享自己對燒肉的執著，強調「每次來東京我一定都會安排幾餐吃燒肉」、「超愛吃燒肉，生完去日本度蜜月我要吃」。更有網友為了一嚐道地牛舌，甘願不辭千里前往仙台，形容口感「外層微焦、裡頭軟到像在舌尖融化，厚切卻不失彈性」，直呼「肉汁好下飯」，讓他回味無窮。

而網友們對日本「拉麵」的狂熱也不容小覷。日本拉麵又可分為醬油拉麵、豚骨拉麵及鹽味拉麵等多個流派，從湯頭濃淡、麵條硬度到配料選擇各有講究，提供豐富的味蕾體驗。許多網友會特地朝聖心中的拉麵名店，甘願大排長龍只為一碗熱騰騰的美味。

有喜好濃郁湯頭的食客推薦豚骨系拉麵，大讚「豬骨精華濃到不行，滑順又不膩」，吃完後甚至表示「我願意為了它搭飛機夜衝來大阪」。除了湯頭，網友們也不忘提到能自助添加的泡菜、蒜泥與韭菜等配料，為整碗拉麵增添更多層次。

說到日本代表性美食，當然少不了「壽司」。不論是東京築地還是北海道的壽司名店，總吸引大批饕客一早就排隊報到。有網友分享在築地市場的美食體驗，「坐吧臺看師傅親手捏壽司很有趣，感覺像在做藝術品」，新鮮漁獲搭配職人手藝，讓她直呼「好吃到想大叫，太幸福了！」還有壽司愛好者表示，自己在生日時特地飛去日本吃壽司，大讚「醋飯調味精準、海鮮新鮮，每一口都吃得出職人用心」，即便需要等待一個半小時也心甘情願。

看完這份讓人口水直流的美食名單，是不是已經想馬上飛去日本大快朵頤了呢？除了上述提到的熱門料理，清香濃郁的「抹茶」甜品、鹹甜暖胃的「壽喜燒」，以及軟嫩美味的「鰻魚飯」，也都在網友心中佔有一席之地。而你最愛的日本料理，又是哪一道呢？


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「日本旅遊必吃美食」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/01~2025/06/15，共兩個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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