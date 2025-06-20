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推廣友邦農產品 中美洲咖啡蘭姆乖乖限量販售

中央社／ 台北20日電

為推廣友邦瓜地馬拉及貝里斯農特產品，中美洲經貿辦事處聯合食品業者，推出限量「咖啡蘭姆風味乖乖」，融合瓜地馬拉精品咖啡與貝里斯精釀蘭姆酒，將中美洲特色食材轉化為日常美味。

中美洲經貿辦事處說明，「咖啡蘭姆風味乖乖」將於台北國際食品展、國際旅展等多場展會中亮相，參觀民眾可現場品嚐這款融合異國風味的特色點心，25日起在全家便利商店中部以北共200家指定門市，以及19日起在台糖蜜鄰便利商店台北門市限量販售，讓更多消費者能近距離感受中美洲友邦風味的迷人魅力。

中美洲經貿辦事處今天發布新聞稿指出，聯合台灣家喻戶曉的食品品牌「乖乖」，共同推出「咖啡蘭姆風味乖乖」限量聯名商品，這款創新點心融合瓜地馬拉的精品咖啡與貝里斯的精釀蘭姆酒，酥脆中透著醇厚香氣，風味多層次又不失平衡。

中美洲經貿辦事處主任徐韶慧表示，這款結合友邦食材與創意的限量聯名點心，不僅讓台灣民眾認識來自瓜地馬拉與貝里斯的優質農產，更為台灣與友邦之間的經貿合作注入新活力，未來辦事處也將持續攜手台灣企業引進更多中美洲優質原料與產品，深化雙邊農業貿易，透過更多創新合作，讓民眾從美食中品味友邦文化的溫度，也感受到外交合作的深度。

中美洲經貿辦事處指出，台灣與瓜地馬拉的咖啡貿易近年來持續深化，從原豆進口、產品加工到通路推廣等各環節，雙方在農產供應鏈上建立起堅實合作基礎；而台灣與貝里斯自2022年簽署「經濟合作協定」以來，台貝經貿合作不斷拓展，蘭姆酒做為其中代表性品項之一，也首次以零食點心風貌登場，走進更多台灣民眾的日常，展現雙邊交流的嶄新可能。

經貿 瓜地馬拉

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