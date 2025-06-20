BALMUDA ReBaker 烤麵包機全新上市 重溫剛出爐的現烤滋味

日本精品家電品牌BALMUDA秉持對美好生活的極致追求，重磅推出全新力作「BALMUDA ReBaker 烤麵包機」。承襲明星商品BALMUDA The Toaster系列的經典DNA，ReBaker搭載每秒一次、以1°C為單位的精密溫控技術，實現職人級的加熱表現。

專為年輕世代、平時較少下廚的生活型態，或是熱愛澱粉與酥香口感的消費者打造，輕鬆應對各種回烤需求。無論烘烤吐司、回溫麵包、還原炸物酥脆口感，或製作焗烤與小點心，皆能細膩重現如同「剛出爐」般的完美狀態 —— 不焦不乾，外酥內熱，連油脂也能恢復清爽口感。

BALMUDA ReBaker烤麵包機配備五種職人級模式，透過精密溫控演算技術，精準掌握火候變化，輕鬆重現多元料理風味。從擁有酥脆表層與濕潤內裡的吐司模式，與起司吐司模式烘烤出誘人拉絲與微焦的鹹香層次，到溫和釋放澱粉結構、讓冷卻麵包恢復柔軟蓬鬆的回烤模式，每一口都是為澱粉控而生的理想狀態。

炸物模式則將油脂重新融化，讓冷掉的鹹酥雞或隔夜炸物重現酥香口感，為宵夜時光添上一口療癒的幸福。200°C 烘烤溫度的烤箱模式，從焗烤料理、外酥內軟的烤年糕到爽口小點心，都能在家實現如餐廳般的料理體驗，為日常生活注入一份職人般的講究儀式感。

承襲BALMUDA一貫的匠心工藝與對美味的極致講究，BALMUDA ReBaker烤麵包機同樣為嚮往質感生活的人們提供一個全新起點，讓更多消費者一同探索與體驗料理的樂趣。

BALMUDA ReBaker烤麵包機售價為新台幣7,990元，6月23日至7月14日於全台指定通路開放預購，活動期間享預購優惠價6,880元，另外官網註冊登錄商品再贈550ml保溫瓶（市價 1,180 元）。

BALMUDA將於6月23日下午15:00於官方臉書粉絲專頁直播，實際展演全新ReBaker烤麵包機多樣料理以及品牌獨樹一格的風味哲學。