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不輸越光米！台灣米進軍日本創新高 消費者幾乎吃不出來差別

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南米首度進軍日本市場。圖／台南市政府提供
台南米首度進軍日本市場。圖／台南市政府提供

日本國產米減產、價格上漲，台灣米品質穩定、風味近似日本米，迅速打入當地市場，今年1月至5月台灣米外銷日本已是去年6倍，台南米也首度進軍日本市場，電視媒體節目實測兩國稻米口感差異，指出「幾乎吃不出來差別」，多名影音創作者拍攝「開箱台灣米」，評價其香氣與口感「不輸越光米」。

根據農業部統計，今年1至5月台灣米外銷日本達7759公噸，為去年同期6倍，創歷史新高。台南米也成功進軍日本市場，後壁區百年老牌芳榮米廠，近期首度出口500公噸白米至日本，為台南稻米開啟國際新頁，也展現出台南農業的實力與潛力。

台南市長黃偉哲表示，日本對進口稻米檢驗嚴格，此次能通過農藥與化學殘留等多項標準，順利出口，顯示台南稻米品質獲國際肯定，可以將台南的高品質稻米輸入日本，填補日本國內米短缺問題，感到很榮幸。市府也將持續協助農產企業強化外銷實力，讓「台南好米」走向世界。

黃偉哲說，許多東南亞國家對於稻米進口都採取保護主義，日本更是「嚴苛」對待，近日由於日本國內缺米，米商來台採購，芳榮米廠的白米品質優良，經過各項農藥及化學品的殘留檢驗也全部合格，才能成功進軍日本，不僅讓日本消費者可以品嘗到台南好吃的優質米，更展現台南農業的實力與潛力。

隨著越來越多台灣米進入日本市場，「STV News北海道」6月播出節目，現場比較台灣米、日本米在味道與口感上的不同，節目主持人與來賓都表示，煮熟後的台灣米在外觀與味道上，以及試吃時的甜味與口感，都跟日本米吃不出明顯的差異，直接端上桌完全不會發現原來不是日本米。

節目指出台灣米是在日本統治時代針對日本人的喜好改良過的品種，因此能夠更加符合日本消費者的口味。現在由於日本的稻米輸入政策，台灣米也能在日本市場維持相對低廉的價格，成為了日本家庭買米的高CP值選擇。

日本影音創作者也紛紛製作「開箱台灣米」影片，嘗試用台灣米製作成各式日本人愛吃的米飯料理，例如直接白飯拌醬油、納豆飯等，評價表示台灣米飯香「意外地很好」，口感與越光米相似，Q 彈有嚼勁，雖然米的「甜味、旨味稍弱」，但搭配有調味的料理食用時，例如燒肉、咖哩、牛丼等，完全吃不出差異；但若製作成日本人喜愛的冷飯糰、便當時，可能會感受到「跟平常不太一樣」，並評價以價格考量，台灣米是不錯的替代選擇，未來也會繼續推出更多以台灣米製作的料理試吃。

日本媒體、網紅盛讚「台灣米」Ｑ彈有嚼勁。圖／台南市政府提供
日本媒體、網紅盛讚「台灣米」Ｑ彈有嚼勁。圖／台南市政府提供
日本媒體、網紅盛讚「台灣米」Ｑ彈有嚼勁。圖／台南市政府提供
日本媒體、網紅盛讚「台灣米」Ｑ彈有嚼勁。圖／台南市政府提供
台南米首度進軍日本市場。圖／台南市政府提供
台南米首度進軍日本市場。圖／台南市政府提供
日本媒體、網紅盛讚「台灣米」Ｑ彈有嚼勁。圖／台南市政府提供
日本媒體、網紅盛讚「台灣米」Ｑ彈有嚼勁。圖／台南市政府提供
日本媒體、網紅盛讚「台灣米」Ｑ彈有嚼勁。圖／台南市政府提供
日本媒體、網紅盛讚「台灣米」Ｑ彈有嚼勁。圖／台南市政府提供
日本媒體、網紅盛讚「台灣米」Ｑ彈有嚼勁。圖／台南市政府提供
日本媒體、網紅盛讚「台灣米」Ｑ彈有嚼勁。圖／台南市政府提供

稻米 日本

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