不輸越光米！台灣米進軍日本創新高 消費者幾乎吃不出來差別

日本國產米減產、價格上漲，台灣米品質穩定、風味近似日本米，迅速打入當地市場，今年1月至5月台灣米外銷日本已是去年6倍，台南米也首度進軍日本市場，電視媒體節目實測兩國稻米口感差異，指出「幾乎吃不出來差別」，多名影音創作者拍攝「開箱台灣米」，評價其香氣與口感「不輸越光米」。

根據農業部統計，今年1至5月台灣米外銷日本達7759公噸，為去年同期6倍，創歷史新高。台南米也成功進軍日本市場，後壁區百年老牌芳榮米廠，近期首度出口500公噸白米至日本，為台南稻米開啟國際新頁，也展現出台南農業的實力與潛力。

台南市長黃偉哲表示，日本對進口稻米檢驗嚴格，此次能通過農藥與化學殘留等多項標準，順利出口，顯示台南稻米品質獲國際肯定，可以將台南的高品質稻米輸入日本，填補日本國內米短缺問題，感到很榮幸。市府也將持續協助農產企業強化外銷實力，讓「台南好米」走向世界。

黃偉哲說，許多東南亞國家對於稻米進口都採取保護主義，日本更是「嚴苛」對待，近日由於日本國內缺米，米商來台採購，芳榮米廠的白米品質優良，經過各項農藥及化學品的殘留檢驗也全部合格，才能成功進軍日本，不僅讓日本消費者可以品嘗到台南好吃的優質米，更展現台南農業的實力與潛力。

隨著越來越多台灣米進入日本市場，「STV News北海道」6月播出節目，現場比較台灣米、日本米在味道與口感上的不同，節目主持人與來賓都表示，煮熟後的台灣米在外觀與味道上，以及試吃時的甜味與口感，都跟日本米吃不出明顯的差異，直接端上桌完全不會發現原來不是日本米。

節目指出台灣米是在日本統治時代針對日本人的喜好改良過的品種，因此能夠更加符合日本消費者的口味。現在由於日本的稻米輸入政策，台灣米也能在日本市場維持相對低廉的價格，成為了日本家庭買米的高CP值選擇。