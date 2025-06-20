7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」首家街邊型旗艦店開幕！開賣超過30款飲品

7-ELEVEN於2024年6月首度推出「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」品牌，擴展手搖市場版圖，以「探索未來性茶飲」進行全新測試，吸引將近50萬人次體驗。經過一年測試，現更首度在台北市信義區打造首間街邊型旗艦店，以莫蘭迪色為基調、搭配網美打卡牆設計，打造10坪舒適空間，提供多元複合飲品。

6月20日7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」首間街邊型旗艦店正式開幕，以「原葉現萃」技術、高品質好茶為基礎延伸「茶拿鐵商模」、「四大基茶商模」，首創雙商模概念推出超過30款飲品，主打口味多元、客製化，精緻原葉茶、風味飲與多樣加料選項等豐富飲品組合，提供超商通路中最多元茶飲選項全新服務，不論是奶茶控、純茶系或熱愛加料咀嚼的愛好者，都可找到自己偏好茶飲口味。

為提供完整客製化服務，「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」導入四大自動化設備簡化製作流程，包含原葉現萃新鮮好茶的「單萃機」保留茶葉完整風味與香氣，能依據需求調整冰度與糖度「糖度機」、「製冰機」，再搭配一鍵封口的「封膜機」，就能快速完成一杯具茶攤水準的手搖飲。

7-ELEVEN表示，「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」測試一年，成功布局全台約200家門市、帶動單店飲品業績成長5倍，統計熱銷前三名飲品分別為「茶王焙火烏龍」、「伯爵紅茶布奇諾」、「荔枝寒天青茶」；其中馬祖門市更於國際珍奶日單日銷售超過千杯「小葉珍珠奶茶」，為單一飲品最強里程碑紀錄。未來將持續展店並掌握趨勢變化推出話題新品，挑戰年度業績破億元。

「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」首間街邊型旗艦店導入兩大風味體系，從茶香到奶香、從純飲到咀嚼一應俱全，打造最完整飲品風味。「茶拿鐵商模」以咖啡機工藝做奶茶，將奶茶打造成茶espresso與綿密奶泡；「四大基茶商模」聚焦精緻原葉選品，延伸搭配咀嚼配料如Q彈珍珠、寒天、清甜荔枝，或讓茶飲在風味深度上更具記憶點的綿密奶蓋，變化無限多重享受。透過「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」品牌經營，未來也將複製熱銷商品到「CITY TEA現萃茶」品牌，創造資源共享與展店效益最大化。

歡慶首間街邊型旗艦店開幕，6月20日「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」推出「茶王焙火烏龍」與「綿綿伯爵紅茶」同品項買1送1。同步推薦新品「米麻糬茶拿鐵系列」米麻糬添加低卡蒟蒻米粒，口感層次豐富；「冰甜杏凍輕烏龍」杏仁香氣滑順凍體口感搭上嚴選在地輕烏龍茶，超適合夏天清涼解渴。

●「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」旗艦店

地址：台北市信義區東興路65號一樓