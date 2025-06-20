台南遠東香格里拉攜手 Weiss 打造精品甜點 Buffet

台南遠東香格里拉飯店今夏啟動甜點升級計畫，10樓「遠東Café」自即日起至8月31日止推出「法式精品甜點系列」，邀請法國百年精品巧克力品牌Weiss首席甜點主廚Jonathan Chauve原創設計多款甜點，並由飯店西點坊主廚許煜新領軍執行製作，打造跨國合作、每日限量供應的高端甜點Buffet體驗，進一步強化飯店品牌於甜點領域的市場定位，拓展高端自助餐營運價值。

Weiss創立於1882年，是法國歷史悠久的精品巧克力品牌，專注單一產地可可風味探索與可持續採購。其首席甜點主廚Jonathan Chauve擁有超過20年業界經歷，曾獲「Meilleur Apprenti de France」榮譽，擅長運用可可本質創作具結構感與藝術性的現代法式甜點。本次活動中，他所設計的多款原創甜點皆由其於法國研發完成，首度完整登台。

甜點執行製作部分則由台南遠東香格里拉飯店西點主廚許煜新領軍執行。他不僅帶領團隊實現 Jonathan主廚的創作精神，亦負責轉化與在地操作細節，確保每一道作品在Buffet餐檯上的風味、層次與外觀，均達精品甜點標準。許主廚長期參與國際甜點論壇與賽事，擅長日法技術融合與甜點結構掌控，是推動台灣西點專業化的重要推手之一。

甜點原料高規格使用Weiss精品巧克力，從蛋糕、塔、餅乾、馬卡龍到慕斯皆具備Jonathan主廚原創風格，強調可可苦甜平衡、食材層次與結構控制。如〈法式歐瑞卡歐巧克力芙朗塔〉58%黑巧融合布丁塔與卡士達，展現苦甜平衡；〈森之原木〉堆疊可可蛋糕與榛果奶餡，靈感來自聖誕樹幹。

〈沙丘〉白巧脆餅中包裹117°C焦糖，強調酥脆與滑順對；〈帕林內馬卡龍〉黑巧與榛果醬製成滑順甘納許，口感飽滿及〈沙丘咖啡塔〉咖啡與可可融合，造型呼應自然沙丘等十多款法國原創甜點。

飯店同步導入Jonathan主廚原創甜點部分外帶版本於「品香坊」限量販售，包含〈春日旅行蛋糕〉，融合牛奶巧克力與果乾，酸甜平衡；〈熱帶白色小島〉椰子、百香果與白巧打造的清爽系甜點；〈繁星夜空〉黑巧佐覆盆子，視覺吸睛，以及〈童年回憶〉熟成香蕉磅蛋糕佐白巧脆片點綴，香氣濃郁等多款，每日限量供應