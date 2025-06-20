家樂福超市插旗屏東潮州 全台最南店面開幕

家樂福超市潮州光春店今日開幕，是全台灣最南的店面，首日吸引上千民眾前往購物消費。賣場占地超過1000平方公尺，除了購物區外也設有熱食區、咖啡區，及30多席座位，複合式店面不只是超市，也是鄉親的食堂、咖啡館及休憩區。

潮州鎮是屏東縣人口第二大行政區，也是近年縣內唯一人口未減少的鄉鎮。看準潮州發展潛力，家樂福在光春路上開設超市，是屏東第4間家樂福店面，也是全台最南的店面。

家樂福目前全台有66間量販店、244間超市，屏東僅有2間量販店及1間超市。公共事務部長陳依芳說，家樂福想到潮州發展已久，但一直找不到合適地點，如今成功插旗潮州，拓展全台最南店面，深耕在地零售市場邁向一大步，意義重大。

店面採複合式服務，包括熱食區、咖啡區，甚至還有泡麵代煮區，讓民眾可坐下休息、吃東西喝咖啡。店內也設立萌寵用品區、迪卡儂專區，吸引有寵物、運動的消費者；另也設有屏東農特產品專區，販售金鑽鳳梨、金煌芒果、黑糖芭比蓮霧等優質農特產。

店內也導入「量販購買、超市取貨」的新模式，消費者可透過家樂福線上購物採買量販店商品，就近到潮州光春店取貨。因應當地家庭結構，賣場也備有大包裝商品，如12公斤白米、10公斤飼料等，滿足大量補貨需求。