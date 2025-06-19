南港LaLaport新亮點 台北101人氣餐廳SALT&STONE進駐

高人氣美式餐廳「SALT&STONE」自品牌成立以來首度展店，將於6月26日正式進駐台北南港LaLaport購物中心1樓。除保留經典義式手工麵與現烤Pizza等招牌料理，更推出南港店限定的「香料芝麻豆腐沙拉」，以多層次蔬菜與煎板豆腐佐胡麻醬，為夏日餐桌增添輕盈滋味。

「SALT&STONE」於2018年由總經理王大洪、烘焙主廚池宮秀三及星級主廚熊龍共同創立，以手工義大利麵與現烤Pizza等輕奢美味，成功打破消費者對美式料理的既定印象，自2025年5月起正式加入開展餐飲集團。開展餐飲集團董事長暨執行長邱泰翰表示：「我們期待『SALT&STONE』帶來亮眼營收之外，更希望未來能夠結合集團資源與品牌本身多元產品線的潛力，以咖啡廳、麵包店等各種新樣態，真正走入你我日常。」

考量南港週邊的消費族群，「SALT&STONE」南港餐廳規劃了較多面窗的單人座位，即便只是一個人也能輕鬆用餐。南港餐廳開幕後，將同步推出限定優惠，原開展餐飲集團會員將可享有「搶先訂位權」，每日限定2組，每組上限4人，需三天前訂位。沒搶到位的會員亦可憑證明消費換指定飲品。

在餐飲方面，「SALT&STONE」的義大利麵皆為手工鮮製，選用天然小麥揉製而成，具有獨特嚼勁。Pizza則推薦農夫派，是台灣少見的白醬底Pizza。麵團上鋪滿瑞可塔起司與蒜粉製成的白醬，再依序堆疊馬鈴薯片、芳提娜起司、紅蔥頭、煙燻培根，最後打上一顆溫泉蛋，令人吮指回味。