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欣葉餐飲「NAGOMI 雅」開幕 明年集團業績拚成長二成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

欣葉國際餐飲旗下高端日式自助餐品牌《NAGOMI》積極擴展版圖，第二家主題店《NAGOMI 雅》正式進駐新光三越台北信義A8館。欣葉執行副總孫世光表示，《NAGOMI》採「新店而非分店」策略，強調每一家店皆以不同地區的飲食文化為主題設計，並引進當地特色食材與產品，藉此深化品牌文化與消費者體驗。

《NAGOMI》品牌鎖定40歲以上、消費能力較高的族群，主打精緻和食自助餐市場，均價約落在1,500元以上。與之並列的另一自助餐品牌「欣葉日本料理」健康店則將於今年10月進行改裝，預計11月重新開幕，若市場反應佳，後續將推動其他門店同步升級。

孫世光指出，欣葉目前旗下擁有八個品牌、21家門市，2025年以改裝計畫為主，透過「品牌升級、門市改裝」為主軸，預計投入逾5,000萬元進行多家門市整修升級，單店改裝金額約1,000萬元。此舉不僅希望帶動業績成長，也為2026年預計開設的4家新店鋪路，公司2026年將以20%的年營收成長為目標。

在產品線策略上，公司除主攻高價位餐飲市場外，也同步調整中價位品牌定位，包括拓展旗下品牌「金爸爸」、以及可望重出江湖的「咖哩醬」，作為對高端市場潛在風險的因應。此外，雖然目前無推出新低價品牌的計畫，但也正研擬推出「商業餐盒」模式，讓消費者可用較低門檻體驗品牌風格與品質。

財務方面，欣葉國際餐飲的財務規模已達上市櫃公司標準，孫世光坦言，雖公司過去未計畫進入資本市場，但隨著人力市場缺工趨勢延續，以及疫情後永續經營等考量，未來不排除重新評估上市櫃的可能性。

餐飲

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