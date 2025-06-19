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影／日劇女神北川景子超美亮相珠寶形象 成熟貴氣讓人屏息
六月的誕生石是有機寶石珍珠，因此也被稱為「珍珠月」。以珍珠起家的珠寶品牌MIKIMOTO攜手日本知名演員北川景子，呈現全新Bow Charm系列作品 ---- 靈感源自於俐落簡潔的緞帶設計，巧妙融合溫柔婉約與時尚幹練，打造獨具魅力的珠寶藝術。該系列新品將於MIKIMOTO台北101珠寶旗艦店搶先上市。
Bow Charm珍珠項鍊以整圈渾圓優美的Akoya珍珠環繞而成，簇擁一只以白K金和鑽石打造的立體緞帶蝴蝶結；精美的珍珠以恰好的長度與光澤襯托頸部，緞帶蝴蝶結也為傳統的串鍊增添了高雅而年輕的變化。同時登場的系列鑽石戒指與耳環，則以立體的緞帶造型，凝萃鑽石的璀璨光芒，展現個性真我，與北川景子從容優雅的氣質想輔相成，完美詮釋Bow Charm系列的時尚魅力。
事實上，緞帶與蝴蝶結一直是MIKIMOTO最具代表性的設計之一。設計靈感源自於高級訂製服上常用的裝飾緞帶的Jeux de Rubans系列，巧妙地將剛硬的貴金屬與寶石，幻化為緞帶娉婷縈繞的模樣，透過多樣化的設計，詮釋優雅華麗的動人樣貌。黃金款以拋光18K黃金打造柔美的寬版蝴蝶結並璀璨鑽石點綴光芒，珍珠項鍊亦可轉換為多圈的手環配戴；白K金款則以璀璨鑽石打造細緻的緞帶，多層的蝴蝶結彷彿隨興地綁在珍珠上，展現另一種清新可愛。
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