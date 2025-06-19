快訊

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

以伊衝突升溫！急熱線普亭 習近平4點主張曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越暑假玩樂攻略 逾百場活動親子共樂放電好去處

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越《夏日藝術季巡迴展》（台北信義新天地A9 6/27至7/7、高雄左營店7/18至7/29）。圖／新光三越提供
新光三越《夏日藝術季巡迴展》（台北信義新天地A9 6/27至7/7、高雄左營店7/18至7/29）。圖／新光三越提供

迎接暑假親子出遊熱潮，新光三越暑假玩樂攻略，集結人氣IP、永續環保、藝文與美食展、夏令營、樂園活動、創意市集、限定快閃店與見面會等，即日起從北到南推出超過百場暑假活動。

今夏親子出遊首推新光三越三大系列巡迴展，台北首展登場吸引萬人觀展、新光三越首個大型永續主題展《RE:ACTION綠循環生活展》將於6月27日於台南新天地登場。《是誰遊樂園》全台巡迴展（嘉義垂楊店6/21至7/8、高雄三多店7/3至7/27、台北站前店8/2至8/31）。陪伴大小朋友超過20個暑假的新光三越《夏日藝術季巡迴展》（台北信義新天地A9 6/27至7/7、高雄左營店7/18至7/29），展覽集結超過40國家小朋友的精彩繪畫作品。

另外，以超扁平風格聞名的日本微普普藝術家長尾智子，帶來經典創作與全新小天使系列的《Angels：TOMOKO NAGAO長尾智子藝

術特展》（DIAMOND TOWERS即日起至8/31）；台灣新銳插畫家緩緩以可愛生動的筆觸，描繪現代人生活與情緒的《緩緩WHON STUDIO》插畫展（台北信義新天地A11即日起至6/30）；與美式復古插畫家日頭LITTOP聯手，重現50年代懷舊風情的《美式復古堡齡球娛樂室》（台南新天地即日起至7/6）。

而大小朋友都愛的人氣IP展覽、快閃店和放電行程，包括規劃四大主題展區集結藝術、時尚與沉浸體驗，回顧史努比經典巨作的《花生漫畫75周年特展》（台北信義新天地A11 6/20至9/7）；名偵探柯南第28部動畫電影《名偵探柯南獨眼的殘像》延伸主題快閃店（台北信義新天地A8 6/25至8/6）等，還有《超人力霸王傑洛&貝利亞》迷你秀見面會，以及波力安寶、名偵探柯南等超人氣IP見面會都齊聚新光三越。

此外，會員扣指定skm points就能兌換各式藝文展覽、舞台劇等活動票券，包括《威廉‧透納特展：崇高的迴響》、親子沉浸式展覽《虎姑婆和他的朋友》、結合藝術與科技江戶風華的《會動的浮世繪展－日本藝術絕代之華》、重現百老匯級鉅作《少年PI的奇幻漂流》舞台劇等最低扣1,800點即可兌換。

《是誰遊樂園》全台巡迴展（嘉義垂楊店6/21至7/8、高雄三多店7/3至7/27、台北站前店8/2至8/31）。圖／新光三越提供
《是誰遊樂園》全台巡迴展（嘉義垂楊店6/21至7/8、高雄三多店7/3至7/27、台北站前店8/2至8/31）。圖／新光三越提供
《Angels：TOMOKO NAGAO長尾智子藝術特展》（DIAMOND TOWERS即日起至8/31）。圖／新光三越提供
《Angels：TOMOKO NAGAO長尾智子藝術特展》（DIAMOND TOWERS即日起至8/31）。圖／新光三越提供
《名偵探柯南獨眼的殘像》延伸主題快閃店（台北信義新天地A8 6/25至8/6）。圖／新光三越提供
《名偵探柯南獨眼的殘像》延伸主題快閃店（台北信義新天地A8 6/25至8/6）。圖／新光三越提供
新光三越大型永續主題展《RE:ACTION綠循環生活展》將於6月27日於台南新天地登場。圖／新光三越提供
新光三越大型永續主題展《RE:ACTION綠循環生活展》將於6月27日於台南新天地登場。圖／新光三越提供

遊樂園 親子 永續 朋友 暑假 新光三越 插畫家 快閃 創意市集

延伸閱讀

日本2部超神演唱會電影來了！7月暑假大銀幕獻聲

暑假旺季到！智冠董座王俊博：4遊戲齊發，台日韓東南亞全面拚商機

「台版迪士尼城堡」官網上線！ 2025嘉義夢幻地標「歐樂沃築夢城堡」暑假將登場 營業時間、票價出爐、亮點搶先看

吳東進揪團買新光三越股權 這一招...牽動新金控

相關新聞

GD同款小雛菊鍊墜來了！Jacob & Co.推兩款獨家限量款

GD最愛的小雛菊同款鍊墜來了！GD愛牌Jacob & Co.與GD個人品牌PEACEMINUSONE聯手推出兩款小雛菊鍊...

斥資破億！全台首創LED沉浸式餐飲 「eoi」插旗信義區

斥資破億、由全球前三大LED號誌燈供應商聯嘉光電集團（6288.TW），悉心打造的全台首家Mini LED 沉浸式餐廳—...

Nespresso聯手MUME主廚林泉 咖啡入菜打造星級早餐饗宴

美好的早晨就用一杯美味的咖啡開始！Nespresso攜手連續9年獲選「亞洲50大餐廳」的MMHG湘樂餐飲集團主廚林泉，展...

新光三越暑假玩樂攻略 逾百場活動親子共樂放電好去處

迎接暑假親子出遊熱潮，新光三越暑假玩樂攻略，集結人氣IP、永續環保、藝文與美食展、夏令營、樂園活動、創意市集、限定快閃店...

遠東SOGO「關燈一小時行動」號召770家品牌響應

氣候變遷是全球關注的議題，遠東SOGO百貨發揮通路影響力，連續三年發起「關燈一小時行動」，將於6月21日北半球日照最長的...

SOGO年中慶聯名卡滿3千送回饋 精品新品到貨趁優惠入手

百貨夏季購物大檔年中慶陸續展開，遠東SOGO端出今年優惠菜色與陣容，6月24日啟動的年中慶，中國信託SOGO聯名卡特別加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。