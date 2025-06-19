新光三越暑假玩樂攻略 逾百場活動親子共樂放電好去處
迎接暑假親子出遊熱潮，新光三越暑假玩樂攻略，集結人氣IP、永續環保、藝文與美食展、夏令營、樂園活動、創意市集、限定快閃店與見面會等，即日起從北到南推出超過百場暑假活動。
今夏親子出遊首推新光三越三大系列巡迴展，台北首展登場吸引萬人觀展、新光三越首個大型永續主題展《RE:ACTION綠循環生活展》將於6月27日於台南新天地登場。《是誰遊樂園》全台巡迴展（嘉義垂楊店6/21至7/8、高雄三多店7/3至7/27、台北站前店8/2至8/31）。陪伴大小朋友超過20個暑假的新光三越《夏日藝術季巡迴展》（台北信義新天地A9 6/27至7/7、高雄左營店7/18至7/29），展覽集結超過40國家小朋友的精彩繪畫作品。
另外，以超扁平風格聞名的日本微普普藝術家長尾智子，帶來經典創作與全新小天使系列的《Angels：TOMOKO NAGAO長尾智子藝
術特展》（DIAMOND TOWERS即日起至8/31）；台灣新銳插畫家緩緩以可愛生動的筆觸，描繪現代人生活與情緒的《緩緩WHON STUDIO》插畫展（台北信義新天地A11即日起至6/30）；與美式復古插畫家日頭LITTOP聯手，重現50年代懷舊風情的《美式復古堡齡球娛樂室》（台南新天地即日起至7/6）。
而大小朋友都愛的人氣IP展覽、快閃店和放電行程，包括規劃四大主題展區集結藝術、時尚與沉浸體驗，回顧史努比經典巨作的《花生漫畫75周年特展》（台北信義新天地A11 6/20至9/7）；名偵探柯南第28部動畫電影《名偵探柯南獨眼的殘像》延伸主題快閃店（台北信義新天地A8 6/25至8/6）等，還有《超人力霸王傑洛&貝利亞》迷你秀見面會，以及波力安寶、名偵探柯南等超人氣IP見面會都齊聚新光三越。
此外，會員扣指定skm points就能兌換各式藝文展覽、舞台劇等活動票券，包括《威廉‧透納特展：崇高的迴響》、親子沉浸式展覽《虎姑婆和他的朋友》、結合藝術與科技江戶風華的《會動的浮世繪展－日本藝術絕代之華》、重現百老匯級鉅作《少年PI的奇幻漂流》舞台劇等最低扣1,800點即可兌換。
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