遠東SOGO「關燈一小時行動」號召770家品牌響應

氣候變遷是全球關注的議題，遠東SOGO百貨發揮通路影響力，連續三年發起「關燈一小時行動」，將於6月21日北半球日照最長的夏至當晚，串聯770家品牌與供應商響應，為國內百貨業最大規模、參與品牌數量最多的節電倡議，也訴求喚起大眾對氣候議題的關注。

六月起氣溫節節升高，而六月至九月也是夏季電價實施期間，為呼籲社會大眾節約能源、減少對環境的衝擊，遠東SOGO舉辦「夏至關燈一小時」節能活動。遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，夏至過後就是全台用電的高峰期，遠東SOGO持續舉辦「關燈一小時」倡議，藉由具體行動深化內外部永續協作，實踐「讓顧客的每次消費皆能為地球盡一份力」的企業使命，邀請利害關係人以小行動「讓地球喘口氣」。

本周六6月21日晚間8點至9點，全台遠東SOGO營運據點將同步關閉外牆與非必要照明設備，包括招牌燈、外牆燈、自設路燈、電視牆、騎樓燈及投射燈等，同時號召逾770個專櫃品牌、供應商與商圈夥伴等，合計有上千個營運據點，於同一時間，一齊節能愛地球。包括瑞士精品餐廚瑞康屋、寢具品牌IMAGER-37均連結全台據點集體行動；運動鞋品牌Skechers與知名餐飲品牌聚日式鍋物，也將分別熄去全台與北區街邊店的招牌燈。

此外，遠東SOGO中壢店位處六和商圈為區域地標，今年再度邀請鄰里履行企業社會責任，帶動威尼斯影城領銜的15家商場、店家與餐廳業者積極參與；遠東SOGO新竹店同樣發揮以大帶小的社會影響力，帶動鄰近商家自發節能。

遠東SOGO指出，此次行動預估可節省約1,672度電，減少792公斤二氧化碳當量（CO₂e），相當於72棵樹木一整年的固碳量。透過通路影響力，串聯品牌、供應鏈與消費者，共同在日常中落實節能減碳、積沙成塔，朝向永續淨零邁進。