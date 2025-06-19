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暑假東北亞線機位供給充足 日韓團費降2成

中央社／ 台北19日電

根據旅遊業者觀察，今年暑假東北亞線及東南亞線的機位供給充足，東南亞團費與去年同期持平，而日本及韓國團費下降約2成，最受歡迎的地點為釜山、九州及馬來西亞。

根據交通部觀光署統計，今年1到3月，台灣旅客出國旅遊目的地最大宗為日本，有161萬5850人次，其次是中國、香港及韓國。暑假旅遊旺季即將到來，學生及家庭出遊需求大增。

雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，根據觀察今年暑期東北亞線、東南亞線的機位供給充足，東南亞團費大致與去年同期持平，日本、韓國團費甚至下降約2成。

雄獅旅遊指出，根據統計，暑期最受歡迎的團體旅遊目的地排名第一為釜山，其次依序為九州、馬來西亞與新加坡、北海道、泰國；樂園、海島、或季節文化主題商品最受青睞。

雄獅旅遊認為，從釜山居首，或是九州、北海道等非都會地區入榜，顯示二線城市逐漸成為台灣旅客的新寵，因此加碼推出暑假優惠行程

可樂旅遊表示，受惠於團位供給增加，讓產品包裝更多元，今年日本暑假團費較去年同期相比，降幅平均約新台幣6000至8000元，熱門旅遊城市依序為東京、大阪、北海道。

韓國方面，可樂旅遊指出，暑假團費與去年同期相比約有1至2成降幅，其中釜山一直是熱賣商品，單月出團可突破5000人次。濟州島則正值夏日旅遊旺季，也是不少旅客的暑假出遊選擇。

可樂旅遊說，至於東南亞，除了馬來西亞、新加坡與去年持平外，中南半島、泰國團費都有2至4成不等的降幅。

觀光署 行程 東南亞 日本 旅行社 南韓 出國旅遊 交通部

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