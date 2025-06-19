SOGO年中慶聯名卡滿3千送回饋 精品新品到貨趁優惠入手

百貨夏季購物大檔年中慶陸續展開，遠東SOGO端出今年優惠菜色與陣容，6月24日啟動的年中慶，中國信託SOGO聯名卡特別加碼為年中慶帶來歷年最好回饋。忠孝館最受歡迎的夏季日本展回歸，復興館隨著國際精品改裝，年中慶也迎來7樓男裝區暌違18年首度大改裝，此外，精品早秋新品已到貨4成，還可以趁年中慶優惠，買到最新夯品。

遠東SOGO總經理吳素吟指出，今年國際政經局勢動盪，消費心態轉趨保守，當中高端客層受影響較少，但對百貨最主力的中高端客層而言，現在花錢會稍微保留一下。今年遠東SOGO年中慶業績目標為20億，抓持平達成。局勢不穩定，今年能穩住業績，就是最大的期待。

SOGO台北店、天母店年中慶將於6月24日至7月6日登場，攜手8家指定銀行刷卡優惠，包括化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5,000元送300元電子抵用券；今年年中慶首度端出刷中信SOGO聯名卡3,000元就送180元，合併最高10%回饋。

此外，家電、珠寶、黃金等業種滿1萬元送500元電子抵用券；國際精品滿2萬元送1,000元電子抵用券；復興館愛馬仕、LV及指定精品滿3萬元送1,000元電子抵用券。刷聯名卡吃美食同享優惠，即日起於指定餐廳美食街享9折/9.5折之外，7月1日起至9月30日再享餐飲加碼滿500元贈35元、2,000元贈140元電子抵用券，最高10%優惠(含店內3%回饋)。女鞋再加碼，指定精選女鞋第一雙7折、第二雙享5折。

復興館精品改裝工程持續推進，復興館店長許淑賢表示，年中慶使用SOGO聯名卡最優惠，最高9%回饋，加上早秋新品到貨，年中慶除了是summer sale，趁現在更可用年中慶優惠買到最新品。

統一時代百貨台北店即起至7月10日推出「夏折扣」檔期，全館指定櫃位消費滿5,000元送300，搭配icash2.0/icash Pay支付滿5,000元再加送200元。另外，7月1日至7月17日還有樂高獨家滿額贈，當日累計消費滿3,500元就送LEGO積木造型鉛筆盒，限量2000份。

宏匯廣場於6月26日至7月23日推出「暑期購物最強檔」，主打周末會員獨享回饋與平日親子輕鬆放電優惠。周末限定活動，超級匯會員當日累計滿3,000元送200元電子抵用券，名品、健康健材、3C單筆滿1萬元送500元，大家電更推出單筆滿1萬元贈800元優惠。而平日周一至周五，當日累計滿2,000元送主題餐廳100元抵用券（限平日使用），透過優惠吸引暑期來客。