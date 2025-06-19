快訊

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

以伊衝突升溫！急熱線普亭 習近平4點主張曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

SOGO年中慶聯名卡滿3千送回饋 精品新品到貨趁優惠入手

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO台北店年中慶將於6月24日至7月6日登場，攜手8家指定銀行刷卡優惠，化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5,000元送300元電子抵用券。圖／SOGO提供
遠東SOGO台北店年中慶將於6月24日至7月6日登場，攜手8家指定銀行刷卡優惠，化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5,000元送300元電子抵用券。圖／SOGO提供

百貨夏季購物大檔年中慶陸續展開，遠東SOGO端出今年優惠菜色與陣容，6月24日啟動的年中慶，中國信託SOGO聯名卡特別加碼為年中慶帶來歷年最好回饋。忠孝館最受歡迎的夏季日本展回歸，復興館隨著國際精品改裝，年中慶也迎來7樓男裝區暌違18年首度大改裝，此外，精品早秋新品已到貨4成，還可以趁年中慶優惠，買到最新夯品。

遠東SOGO總經理吳素吟指出，今年國際政經局勢動盪，消費心態轉趨保守，當中高端客層受影響較少，但對百貨最主力的中高端客層而言，現在花錢會稍微保留一下。今年遠東SOGO年中慶業績目標為20億，抓持平達成。局勢不穩定，今年能穩住業績，就是最大的期待。

SOGO台北店、天母店年中慶將於6月24日至7月6日登場，攜手8家指定銀行刷卡優惠，包括化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5,000元送300元電子抵用券；今年年中慶首度端出刷中信SOGO聯名卡3,000元就送180元，合併最高10%回饋。

此外，家電、珠寶、黃金等業種滿1萬元送500元電子抵用券；國際精品滿2萬元送1,000元電子抵用券；復興館愛馬仕、LV及指定精品滿3萬元送1,000元電子抵用券。刷聯名卡吃美食同享優惠，即日起於指定餐廳美食街享9折/9.5折之外，7月1日起至9月30日再享餐飲加碼滿500元贈35元、2,000元贈140元電子抵用券，最高10%優惠(含店內3%回饋)。女鞋再加碼，指定精選女鞋第一雙7折、第二雙享5折。

復興館精品改裝工程持續推進，復興館店長許淑賢表示，年中慶使用SOGO聯名卡最優惠，最高9%回饋，加上早秋新品到貨，年中慶除了是summer sale，趁現在更可用年中慶優惠買到最新品。

統一時代百貨台北店即起至7月10日推出「夏折扣」檔期，全館指定櫃位消費滿5,000元送300，搭配icash2.0/icash Pay支付滿5,000元再加送200元。另外，7月1日至7月17日還有樂高獨家滿額贈，當日累計消費滿3,500元就送LEGO積木造型鉛筆盒，限量2000份。

宏匯廣場於6月26日至7月23日推出「暑期購物最強檔」，主打周末會員獨享回饋與平日親子輕鬆放電優惠。周末限定活動，超級匯會員當日累計滿3,000元送200元電子抵用券，名品、健康健材、3C單筆滿1萬元送500元，大家電更推出單筆滿1萬元贈800元優惠。而平日周一至周五，當日累計滿2,000元送主題餐廳100元抵用券（限平日使用），透過優惠吸引暑期來客。

遠東SOGO年中慶刷中信SOGO聯名卡回饋拿最多，化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品刷中信SOGO聯名卡滿3,000元就送180元，合併最高10%回饋。圖／SOGO提供
遠東SOGO年中慶刷中信SOGO聯名卡回饋拿最多，化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品刷中信SOGO聯名卡滿3,000元就送180元，合併最高10%回饋。圖／SOGO提供

餐廳 美食 統一時代百貨 珠寶 年中慶 化妝品 SOGO

延伸閱讀

中東局勢帶動避險情緒 SOGO：上周接到多筆百萬金條訂單

百協改選 遠東SOGO董座黃晴雯接任理事長

遠東SOGO第13屆少年楷模徵選開跑 尋找逆風飛翔的兒少典範

SOGO 啟動新竹飯店開發案

相關新聞

GD同款小雛菊鍊墜來了！Jacob & Co.推兩款獨家限量款

GD最愛的小雛菊同款鍊墜來了！GD愛牌Jacob & Co.與GD個人品牌PEACEMINUSONE聯手推出兩款小雛菊鍊...

斥資破億！全台首創LED沉浸式餐飲 「eoi」插旗信義區

斥資破億、由全球前三大LED號誌燈供應商聯嘉光電集團（6288.TW），悉心打造的全台首家Mini LED 沉浸式餐廳—...

Nespresso聯手MUME主廚林泉 咖啡入菜打造星級早餐饗宴

美好的早晨就用一杯美味的咖啡開始！Nespresso攜手連續9年獲選「亞洲50大餐廳」的MMHG湘樂餐飲集團主廚林泉，展...

新光三越暑假玩樂攻略 逾百場活動親子共樂放電好去處

迎接暑假親子出遊熱潮，新光三越暑假玩樂攻略，集結人氣IP、永續環保、藝文與美食展、夏令營、樂園活動、創意市集、限定快閃店...

遠東SOGO「關燈一小時行動」號召770家品牌響應

氣候變遷是全球關注的議題，遠東SOGO百貨發揮通路影響力，連續三年發起「關燈一小時行動」，將於6月21日北半球日照最長的...

SOGO年中慶聯名卡滿3千送回饋 精品新品到貨趁優惠入手

百貨夏季購物大檔年中慶陸續展開，遠東SOGO端出今年優惠菜色與陣容，6月24日啟動的年中慶，中國信託SOGO聯名卡特別加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。