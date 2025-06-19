橄欖油、白松露創意入料！「和田順」燉奶霜淇淋Mia C’bon 101店限時3天快閃
來自雲林斗六、以高鮮乳含量與專利技術聞名的「和田順奶酪製作所」，攜手頂級超市Mia C’bon，於6月19日至21日限時3天快閃在台北101店推出聯名霜淇淋，為炎炎夏日帶來一場跨界味覺驚喜。
此次霜淇淋以和田順明星產品「和田燉奶」為基底，鮮乳含量高達93.5%，擁有台灣與日本雙發明專利，不僅口感溫潤細緻，更具高胺基酸活性，使乳脂與乳糖結構更為友善易吸收，呈現自然純粹的乳香風味。創辦人鄭明哲強調：「這不只是一款冰淇淋，而是對風味與工藝的堅持，每一口都是從土地到舌尖的誠意延伸。」
現場販售原味霜淇淋，單支售價180元，採用日本三溫糖與高含乳量燉奶，呈現經典細膩的奶香層次。喜歡挑戰味蕾創意的民眾，則推薦嚐鮮Mia C’bon獨家限定風味霜淇淋，共有12款風味任選，單支定價250元，取材自Mia C’bon店內都買得到的頂級食材，結合義式「Gelato gastronomico」概念，打造出超越甜點界線的料理式冰淇淋。從橄欖油、巴薩米克醋、花椒油、番紅花、白松露、蜂蜜、肉桂、起司到果醬，每款風味皆鹹甜融合、挑戰味蕾與視覺衝擊，突破你對冰品的想像。
其中首推「起司果醬」，使用紐西蘭藍莓黑醋栗果醬，現刨滿滿的葛修佛松露乾酪，再撒上西班牙卡門黑胡椒檸檬、比利時海鹽，鹹甜風味意外合拍，起司香味讓奶香更加有層次。另外，肉桂愛好者不可錯過「砂糖肉桂二重奏」，先淋上自製莎賓娜DOP橄欖油封斯里蘭卡肉桂棒、比利時海鹽，再整支撒上滿滿和田順特調砂糖肉桂，一入口肉桂香充滿口腔鼻腔，香濃不膩口。
和田順自2023年起進駐Mia C’bon，選擇於金門太湖店首度試賣後廣獲好評，2024年已擴展至Mia C’bon全台7家分店，販售包括和田燉奶、荔枝蜂蜜燉奶、巴賽爾綠茶、順道紅茶與各式鮮奶酪等共16款商品。其中「順道燉奶茶」與「順道無糖紅茶」更曾創下上架即售罄的銷售佳績。品牌也預告，9月與11月將再度於Mia C’bon全台指定店點快閃登場，邀請消費者一同探索味蕾的無限想像。
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