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BUCCELLATI全新Precious Circle耳環 巧曬文藝復興美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Buccellati Macri系列18K白金與黃金鑲鑽耳環，45萬元。圖／Buccellati提供
Buccellati Macri系列18K白金與黃金鑲鑽耳環，45萬元。圖／Buccellati提供

頂級珠寶品牌Buccellati向來傳承了義大利的傳統金工與文藝復興式華美。品牌近日發表新款Precious Circle圈形耳環，為品牌旗下Rombi、Macri Classica、Étoilée與Tulle四系列推出新品，成為夏日輕奢風格的魅力亮點。

珠寶的源起最早是以稀有的寶石加上精細的手工藝，成為王公貴族特權、社會位階的象徵。早從蘇美文明的黃金圓環、埃及古文明的精雕耳飾皆可略窺一二。除了冠冕、桂冠之外，耳環也是最靠近眼睛的珠寶，成為最常被人欣賞的單品。在炎熱的夏季，耳環更可說是全身最輕快、最具視覺效果的珠寶，無論在海灘或城市，滿足全方位造型可能。

Macri Classica系列的Hoop耳環本身具有Buccellati經典的Rigato拉絲工藝，工匠在黃金為本體、直徑約3公分的耳環表面施以垂直的極細雕刻，大量水平排列的細膩技法創造出如絲綢般的滑順。耳環表面並以白金固定鑽石，鑽石周邊再施以Ornato裝飾花紋，巧奪天工的細緻高度耗費眼力，也讓Buccellati的工匠一天只能上班四小時：做一、休一，因為眼力消耗極高，耳環除黃金外，另有白金、玫瑰金兩種材質選擇。

同樣能展示義大利傳統金匠手法的另有Étoilée系列，工匠在黃金表面施以繁複刻紋，然後交織成環、成圈。兩股金「繩」的中間並加入經雕刻的白金、同時鑲嵌以DEF等級鑽石。柔美細膩的折射光澤是耳環特色，同時配戴亦不顯沈重、可從白晝直至夜晚。加上耳環有份量可不過於張揚，正符合東方人婉約、內斂的個性。

如果喜愛義大利細膩的編織手藝，不容錯過的還有一只Torsadé手鐲與戒指。前者混合使用白K金與黃K金，表面具如絲綢般的Rigato拉絲工藝，白金的繩索形式表面再鑲嵌綿密鑽石；後者則以不規則的寬度宛如將一枚可頌麵包戴上手指，似乎隱約嗅聞到撲鼻而來的奶油香氣；而Buccellati在古典之外同樣擁有創新思維，例如一款Macri Eternelle手鐲正是於白金表面施以DLC塗層，因此手鐲表面呈現閃亮如油光的黝黑視覺，非典型、前衛，奢華內蘊。

Buccellati Tulle系列18K白金Hoop耳環，77萬元。圖／Buccellati提供
Buccellati Tulle系列18K白金Hoop耳環，77萬元。圖／Buccellati提供
Buccellati本次新推出的開放式Hoop耳環直徑約3公分，醒目而不致張揚、有視覺的份量感卻不顯沈重，可讓配戴者悠遊於城市、鄉間或海灘。圖／Buccellati提供
Buccellati本次新推出的開放式Hoop耳環直徑約3公分，醒目而不致張揚、有視覺的份量感卻不顯沈重，可讓配戴者悠遊於城市、鄉間或海灘。圖／Buccellati提供
Buccellati Torsadé 18K黃金可頌造型戒指，14萬5,000元。圖／Buccellati提供
Buccellati Torsadé 18K黃金可頌造型戒指，14萬5,000元。圖／Buccellati提供
Buccellati Marci 18K白金鑲鑽手環，165萬元。圖／Buccellati提供
Buccellati Marci 18K白金鑲鑽手環，165萬元。圖／Buccellati提供
Buccellati Etoilée系列18K白金與黃金鑲鑽耳環，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Etoilée系列18K白金與黃金鑲鑽耳環，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Torsadé 18K黃金與白金手環，鑲嵌鑽石，14萬5,000元。圖／Buccellati提供
Buccellati Torsadé 18K黃金與白金手環，鑲嵌鑽石，14萬5,000元。圖／Buccellati提供
強調頂級手工藝與文藝復興華美美感的Buccellati，以Hoop耳環為主題、推出多系列新品，展現歐式夏日的古典與飄逸。圖／Buccellati提供
強調頂級手工藝與文藝復興華美美感的Buccellati，以Hoop耳環為主題、推出多系列新品，展現歐式夏日的古典與飄逸。圖／Buccellati提供

黃金 鑽石 義大利 珠寶 戒指 品牌

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