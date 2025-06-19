BUCCELLATI全新Precious Circle耳環 巧曬文藝復興美

頂級珠寶品牌Buccellati向來傳承了義大利的傳統金工與文藝復興式華美。品牌近日發表新款Precious Circle圈形耳環，為品牌旗下Rombi、Macri Classica、Étoilée與Tulle四系列推出新品，成為夏日輕奢風格的魅力亮點。

珠寶的源起最早是以稀有的寶石加上精細的手工藝，成為王公貴族特權、社會位階的象徵。早從蘇美文明的黃金圓環、埃及古文明的精雕耳飾皆可略窺一二。除了冠冕、桂冠之外，耳環也是最靠近眼睛的珠寶，成為最常被人欣賞的單品。在炎熱的夏季，耳環更可說是全身最輕快、最具視覺效果的珠寶，無論在海灘或城市，滿足全方位造型可能。

Macri Classica系列的Hoop耳環本身具有Buccellati經典的Rigato拉絲工藝，工匠在黃金為本體、直徑約3公分的耳環表面施以垂直的極細雕刻，大量水平排列的細膩技法創造出如絲綢般的滑順。耳環表面並以白金固定鑽石，鑽石周邊再施以Ornato裝飾花紋，巧奪天工的細緻高度耗費眼力，也讓Buccellati的工匠一天只能上班四小時：做一、休一，因為眼力消耗極高，耳環除黃金外，另有白金、玫瑰金兩種材質選擇。

同樣能展示義大利傳統金匠手法的另有Étoilée系列，工匠在黃金表面施以繁複刻紋，然後交織成環、成圈。兩股金「繩」的中間並加入經雕刻的白金、同時鑲嵌以DEF等級鑽石。柔美細膩的折射光澤是耳環特色，同時配戴亦不顯沈重、可從白晝直至夜晚。加上耳環有份量可不過於張揚，正符合東方人婉約、內斂的個性。