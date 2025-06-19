限定6周！肯德基「明太子無骨脆雞」開賣 優惠碼快看

肯德基今夏最強新品「明太子無骨脆雞」來了，6月24日至8月4日全台限時6周販售，優惠碼同步釋出，想要嘗鮮可衝一波。

堪稱「居酒屋靈魂」的食材明太子（Mentaiko），是深受備受日料控喜愛的輕奢食材。今夏肯德基全新話題新品「明太子無骨脆雞」，就將旅日必買的排隊美食（明太子醬）空運直送來台，再現日本原汁原味的人氣風味。

「明太子無骨脆雞」選用多汁嫩滑、手切無骨雞腿肉，經獨家醃料醃製後高溫酥炸，外層香酥微辣、內裡鮮嫩多汁，創造出酥脆與柔嫩交織的絕佳口感。再淋上日本直送的明太子醬，滑順濃郁、層次豐富，每一口都香氣爆發。此外，每一塊都是剛好入口的大小，不需吐骨，也能吃得爽快又優雅。

每份「明太子無骨脆雞」搭配日式風味炒麵，鮮香的明太子包覆在Q彈麵條上，風味濃郁、層次分明。兩者搭配、一盒即是一份滿足的主餐，特價149元，限時販售。「明太子無骨脆雞」首推搭配XL全明星餐，內含明太子無骨脆雞、咔啦脆雞、香酥脆薯（小）、原味蛋撻、百事可樂（中）。