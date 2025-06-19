限定6周！肯德基「明太子無骨脆雞」開賣 優惠碼快看
肯德基今夏最強新品「明太子無骨脆雞」來了，6月24日至8月4日全台限時6周販售，優惠碼同步釋出，想要嘗鮮可衝一波。
堪稱「居酒屋靈魂」的食材明太子（Mentaiko），是深受備受日料控喜愛的輕奢食材。今夏肯德基全新話題新品「明太子無骨脆雞」，就將旅日必買的排隊美食（明太子醬）空運直送來台，再現日本原汁原味的人氣風味。
「明太子無骨脆雞」選用多汁嫩滑、手切無骨雞腿肉，經獨家醃料醃製後高溫酥炸，外層香酥微辣、內裡鮮嫩多汁，創造出酥脆與柔嫩交織的絕佳口感。再淋上日本直送的明太子醬，滑順濃郁、層次豐富，每一口都香氣爆發。此外，每一塊都是剛好入口的大小，不需吐骨，也能吃得爽快又優雅。
每份「明太子無骨脆雞」搭配日式風味炒麵，鮮香的明太子包覆在Q彈麵條上，風味濃郁、層次分明。兩者搭配、一盒即是一份滿足的主餐，特價149元，限時販售。「明太子無骨脆雞」首推搭配XL全明星餐，內含明太子無骨脆雞、咔啦脆雞、香酥脆薯（小）、原味蛋撻、百事可樂（中）。
肯德基持續優化數位服務，6月24日起店內自助點餐機再升級。凡於機台點餐時輸入優惠碼「50466」，即可以153元優惠價享用「明太子無骨脆雞＋百事可樂（中）」，相當於單點炸雞加價4元、即獲得中杯可樂乙杯。結帳時輸入手機號碼即可累積會員點數，下載並開通PK雙饗卡APP還可享點數換美食、專屬優惠、跨店取餐團購服務，也可參加天天遊戲活動，憑券掃描PK雙饗卡App QRcode 即可直接享優惠。
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