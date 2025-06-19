盤點今夏最新冰咖啡！冷沖即飲、一錠帶著走 創意繽紛

炎炎夏日來杯冰咖啡，絕對暢快。今夏伯朗、雀巢都推出全新的冰咖啡口味，主打無糖冷萃、冷水沖泡即沖即飲，西雅圖也推出全新「西西里愛玉冰咖啡」，是一款結合中西口味的「咀嚼系咖啡」。

伯朗咖啡推出品牌第一款「Cold Brew冷萃濾泡咖啡」，採用100%中焙精品咖啡豆，透過低溫慢萃工藝，打造出風味純淨、口感滑順的夏日清爽咖啡。此濾泡包省去繁瑣器具與手沖流程，只需注入冷水靜置1至8小時，即可完成一杯濃淡自如、專屬風味的冷萃咖啡。伯朗「Cold Brew冷萃濾泡咖啡－堅果醇香風味」每盒10入，建議售價140元，平均一杯14元，現已於各大量販通路與電商平台陸續上架。

雀巢今夏也有全新3款冰咖啡，包括與日本同步上市、冰水瞬溶的「雀巢冰溶美式咖啡」；以及針對台灣口味研發、使用在地純正檸檬果汁粉的「雀巢香檸美式咖啡」；還有日本熱銷第一、季節限定登台的「雀巢超濃萃咖啡液」，同時帶來無糖黑咖啡、焦糖、香草3種口味。

其中，「雀巢冰溶美式咖啡」於台灣、日本同步上市，導入專為冷溶研製的冰晶冷凍製法，咖啡粉能在冰水或冰牛奶中快速溶解，沖調冰咖啡更方便快速。全新的「雀巢香檸美式咖啡」，嚴選台灣在地採摘一周內的新鮮檸檬，連皮帶肉整顆青檸檬新鮮榨汁做成的真實檸檬果汁粉，加上香醇的雀巢咖啡，調配出酸甜黃金比例的特調美式咖啡，連最難保存的檸檬皮香味都完美保留，展現細膩果香，還能搭配氣泡水、蜂蜜或做成冰沙，或依個人喜好調製專屬夏日特調。