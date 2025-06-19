3天限定！名廚渡邊貴義Ｘ初魚 壽司、嘻哈與鐵板新碰撞

鐵板檯邊十數個座位座無虛席，渡邊貴義大呼一聲「DOZO！」帶來些許違和的歡樂感，接著發送閃亮亮的個人光頭照貼紙，他自行出版的歌曲「DOZO」樂音響起，硬是將典雅的空間吵鬧得喜氣非常。他這場「壽司遇見鐵板」的創意新料理，僅於6月20至22日快閃３天。

擁有逾70萬社群粉絲、也是日本福岡「照壽司」的靈魂人物渡邊貴義，首度與豊漁餐飲集團「初魚 鉄板料亭」攜手，於台北東區時尚新地標Diamond Towers舉辦限定客座餐會。雖名為「Neo鐵板燒」，最大亮點還是渡邊主廚的鐵板首秀，他將擅長的「劇場型壽司」帶來台灣，認為「鐵板也具有表演性質」，雖是首秀，卻不陌生。

渡邊表示，「希望壽司、割烹、酒肴等日式料理元素，在鐵板舞台上有不同碰撞的火花，符合Neo鐵板燒的精神。」因此，現場不只料理有戲，背景音樂也選用渡邊親自參與製作的單曲「DOZO」，壽司食材RAP的嘻哈電音，融合日本琴等傳統元素，打造前所未有的「板前LIVE」氛圍。

此次餐會菜單由照壽司與初魚鉄板料亭團隊共同設計，照壽司招牌的握壽司肯定得入列，另有集結車蝦、生蠔、干貝等食材，以及無調色手工博多明太子的「高級御好燒」，上桌前，主廚現刨大量夏季黑松露，將這道日本國民小吃拉上奢華新高度。

鐵板菜色也由台日團隊聯手演繹，包括馬鈴薯脆餅搭配和牛塔塔、海膽與Ossetra黃寶石魚子醬的「日式Tacos」，還有炭火烤龍蝦佐烏魚子粉與煙燻茄子泥等夏季蔬菜、鹿兒島A5和牛夏多布里昂牛排、島根葡萄酒蒸南非鮑魚、深酵烏龍茶玉子燒等創新料理。福岡代表性鄉土料理水炊鍋也收錄其中。

豊漁餐飲集團總經理蕭伊雲表示，「豊漁集團本來就是以餐飲起家，不同料理型態的交流與對話，是與國際舞台接軌最好的方式，既能讓我們的同仁持續吸收養分，也希望讓更多優秀的名廚實際踏上這塊土地，帶來更多合作可能。」