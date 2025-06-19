7-ELEVEN門市首度限量引進「泰國金枕頭榴槤杯」！「泰饗宴」活動最高抽500元購物金

夏至將至，隨著氣溫飆升，加上新住民族群推升南洋美食風潮，7-ELEVEN觀察來自東南亞的風物美食買氣日漸升溫，即日起至7月8日展開「泰饗宴」活動，串聯門市通路、實體預購誌、線上「i划算」平台全面引進泰國金枕頭榴槤、花殼山竹、易開椰等熱帶水果，加上「國際精品專櫃」的泰式零食主題專區，免飛東南亞，就能開心品嘗香甜熱帶水果與酸辣涮嘴的南洋盛夏滋味。

7-ELEVEN今年特別與泰國商務處聯手合作推出「泰饗宴」活動，每年5至8月是榴槤盛產季節，首波主打最經典的泰國金枕頭榴槤，特色為肉質綿密、肉厚籽小，新鮮吃風味最濃郁、冷凍後口感像冰淇淋。為讓愛好者更方便品嘗不同溫層的榴槤風味，7-ELEVEN門市切片水果首度引進「泰國金枕頭榴槤杯」，每杯售價139元，7月上旬限量上市，榴槤杯採真空袋裝、盒內密封雙層保鮮，冷藏販售方便即食。「預購誌」同步開賣冷凍盒裝的「泰國樹熟金枕頭榴槤」，適合居家分次享用；「i划算」則提供多款新鮮榴槤選擇，不僅有船班靠港直送的「泰國金牌金枕頭A級果」，更有市場少見的「泰國空運頂級金枕頭榴槤」，強調掛樹熟成、完熟才採摘，保留最佳風味後搶鮮空運來台，箱購4顆5,488元，搶攻頂級老饕市場。

有「熱帶果后」之稱的山竹也正式登陸7-ELEVEN，「i划算」即日起開賣「泰國空運花殼山竹」，果肉白潤厚實、果味酸甜清新，從泰國產地新鮮直送、4天內空運抵台，經駐泰檢疫官確認，抵台後再經農業部動植物防疫檢疫署，層層檢驗嚴格把關符合進口規範，還有每年夏天皆熱賣的「泰國Cocothumb易開椰子」即開即飲。

7-ELEVEN「國際精品專櫃」每季都會引進全球話題零食、泡麵，今夏鎖定抗高溫商機，集結各式東南亞最夯零食推出「泰饗宴」主題活動，主打「泰國泰式風味餅乾棒」、「泰青農場香脆米餅」、「泰國Topco甜筒造型脆餅巧克力」等新品，一次可以吃到經典冬蔭、綠咖哩、鹹蛋黃等南洋美食必點口味，即日起至7月8日購買「泰饗宴」指定商品滿3件還可隨機抽購物金，最高有機會獲得500元購物金。