韓紹禧、南柱赫同款必買紀念品！Dior首爾展覽托特包

隨著「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽在巴黎裝飾藝術博物館得獲得熱烈迴響,展覽陸續巡迴倫敦、上海、成都、紐約、多哈、東京及利雅德,最新一站於2025年4月19日至7月13日登陸首爾,選址於象徵性的東大門設計廣場(Dongdaemun Design Plaza)展出。限定的托特包更是砍展必買的紀念品,包括品牌大使韓韶禧、南柱赫、花滑女王金妍兒、朴所羅門(Solomon Park)等人都在參觀後人手一包,成為社群上最亮眼的穿搭配件。

「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽由時尚史學家與資深策展人Florence Müller策展,並由全球知名建築事務所 OMA 的合夥人重松象平(Shohei Shigematsu)精心打造沉浸式的敘事場景,追溯 Dior 從誕生至今的歷史,從震撼時尚界的「New Look」,到當代的革新演繹,並以前所未有的視角展現品牌所珍視的主題,例如,迪奧先生對花卉與花園的熱愛、工坊的精湛工藝,以及對舞會與華麗盛宴的迷戀。