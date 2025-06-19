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韓紹禧、南柱赫同款必買紀念品！Dior首爾展覽托特包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
朴所羅門參觀「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽。圖／摘自IG @lomon991111
朴所羅門參觀「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽。圖／摘自IG @lomon991111

隨著「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽在巴黎裝飾藝術博物館得獲得熱烈迴響，展覽陸續巡迴倫敦、上海、成都、紐約、多哈、東京及利雅德，最新一站於2025年4月19日至7月13日登陸首爾，選址於象徵性的東大門設計廣場（Dongdaemun Design Plaza）展出。限定的托特包更是砍展必買的紀念品，包括品牌大使韓韶禧、南柱赫、花滑女王金妍兒、朴所羅門（Solomon Park）等人都在參觀後人手一包，成為社群上最亮眼的穿搭配件

「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽由時尚史學家與資深策展人Florence Müller策展，並由全球知名建築事務所 OMA 的合夥人重松象平（Shohei Shigematsu）精心打造沉浸式的敘事場景，追溯 Dior 從誕生至今的歷史，從震撼時尚界的「New Look」，到當代的革新演繹，並以前所未有的視角展現品牌所珍視的主題，例如，迪奧先生對花卉與花園的熱愛、工坊的精湛工藝，以及對舞會與華麗盛宴的迷戀。

而有別於以往的展覽，這次展區也與金炫珠（HyunJoo Kim）、Soo Sunny Park 及 Zadie Xa 等知名韓國當代藝術家的合作，創造有別以往的藝術對話。首爾展覽也首次特設專區，展示來自韓國藝術界為品牌標誌性的 Lady Dior包款注入全新創意的獨特詮釋，包括九款專為「Dior Lady Art」項目設計的作品，以及十七款為「Lady Dior As Seen By」概念所創作的作品，是今夏看展不容錯過的亮點。

「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽於首爾東大門設計廣場展出。圖／Dior提供
「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽於首爾東大門設計廣場展出。圖／Dior提供
南柱赫拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @skawngur
南柱赫拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @skawngur
「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽至7月13日止。圖／Dior提供
「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽至7月13日止。圖／Dior提供
「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包圖案。圖／摘自IG @lomon991111
「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包圖案。圖／摘自IG @lomon991111
南柱赫杯拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @yunakim (1)
南柱赫杯拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @yunakim (1)
韓紹禧拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @yennyennyy
韓紹禧拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @yennyennyy
韓紹禧拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @yennyennyy
韓紹禧拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @yennyennyy
南柱赫拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @skawngur
南柱赫拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @skawngur
「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽。圖／Dior提供
「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽。圖／Dior提供
洪秀珠拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @hongsuzu
洪秀珠拎「The Christian Dior: Designer of Dreams」展覽托特包。圖／摘自IG @hongsuzu

首爾 配件 穿搭 品牌 南韓 Dior

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