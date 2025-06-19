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職棒套票、登山單車主題行程 業者搶運動旅遊商機

中央社／ 台北19日電

近年來，運動旅遊商機興起，不少旅行社業者攜手運動產業推出相關行程，像是易遊網攜手中職中信兄弟推出限定套票、AsiaYo則主打登山、單車等主題行程。

旅遊業者觀察，運動旅遊興起，訂單成長量超過200%，為了搶攻運動旅遊商機，易遊網今年首度攜手中信兄弟推出上半季主題日套票，下半年易遊網再度攜手中信兄弟推出主題日套票。

中信兄弟將於8月1日至3日在台北大巨蛋進行主場賽事，並舉辦Channel B vol.2 K歌主題日。球團今天宣布，8月2日將邀請超人氣韓國女團ITZY擔任開球及演出嘉賓。

易遊網表示，這次與中信兄弟推出的VIP套票內容除了主題日球賽門票之外，還包含限量紀念品、冰品兌換券及肯德基套餐兌換券等，還可參加簽名球、簽名球衣的抽獎等。

另外，AsiaYo主打登山、單車等主題行程；旅天下聯合國際旅行社攜手丹丹、安娜等10名職棒、職籃啦啦隊女孩推出「韓國職棒培證英雄5日遊」等。

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