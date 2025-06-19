Nespresso聯手MUME主廚林泉 咖啡入菜打造星級早餐饗宴

美好的早晨就用一杯美味的咖啡開始！Nespresso攜手連續9年獲選「亞洲50大餐廳」的MMHG湘樂餐飲集團主廚林泉，展開以「咖啡入菜」為靈感的「星饗晨宴」計畫，首度以精緻餐飲詮釋早餐與咖啡的美味融合。

本次活動自即日起至10月，將分別於台北艾麗希爾頓格芮精選酒店、7月高雄H2O HOTEL水京棧國際酒店、9月台南晶英酒店3地巡迴舉辦。首站台北艾麗酒店率先登場，即日起至8月15日凡入住飯店並選擇含早餐方案的房客，可在LA FARFALLA餐廳享用主廚設計的咖啡入菜餐點，非房客亦可預約用餐，每位800元+10%。

Nespresso台灣事業部總監張君妮表示：「看準台灣消費者近7成於早上時段的咖啡飲用習慣，這次透過創意早餐的結合，與星級飯店、主廚攜手打造出獨一無二的咖啡搭配早餐晨宴菜單，相信能帶給更多消費者驚艷又難忘的頂級早餐咖啡饗宴。」

平常就是Nespresso咖啡機愛用者的林泉主廚，此次特別以Nespresso多款商用咖啡膠囊為靈感，打造5道融合在地風味與國際概念的晨食創作，「晨焙咖啡油醋沙拉」選用「單一產區臻選—瓜地馬拉」，將麥芽與穀物香氣融入雪莉酒醋與葡萄籽油中，創造清新爽口的風味層次。「黑金醬燒咖啡雞腿排」融合「義式經典系列—馥緹 Forte」的烘烤香氣和紅果香調，平衡照燒醬汁，展現熟悉中見創新的日式料理風格。「炙香啡醬刈包」同樣運用「義式經典系列—馥緹 Forte」，將傳統五花肉刈包結合濃郁咖啡滷汁，細膩呈現台味經典的嶄新風貌。