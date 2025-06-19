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Nespresso聯手MUME主廚林泉 咖啡入菜打造星級早餐饗宴

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Nespresso攜手連續9年獲得亞洲50大餐廳MUME主廚林泉，打造星饗晨宴的聯名早晨餐點。圖／Nespresso提供
Nespresso攜手連續9年獲得亞洲50大餐廳MUME主廚林泉，打造星饗晨宴的聯名早晨餐點。圖／Nespresso提供

美好的早晨就用一杯美味的咖啡開始！Nespresso攜手連續9年獲選「亞洲50大餐廳」的MMHG湘樂餐飲集團主廚林泉，展開以「咖啡入菜」為靈感的「星饗晨宴」計畫，首度以精緻餐飲詮釋早餐與咖啡的美味融合。

本次活動自即日起至10月，將分別於台北艾麗希爾頓格芮精選酒店、7月高雄H2O HOTEL水京棧國際酒店、9月台南晶英酒店3地巡迴舉辦。首站台北艾麗酒店率先登場，即日起至8月15日凡入住飯店並選擇含早餐方案的房客，可在LA FARFALLA餐廳享用主廚設計的咖啡入菜餐點，非房客亦可預約用餐，每位800元+10%。

Nespresso台灣事業部總監張君妮表示：「看準台灣消費者近7成於早上時段的咖啡飲用習慣，這次透過創意早餐的結合，與星級飯店、主廚攜手打造出獨一無二的咖啡搭配早餐晨宴菜單，相信能帶給更多消費者驚艷又難忘的頂級早餐咖啡饗宴。」

平常就是Nespresso咖啡機愛用者的林泉主廚，此次特別以Nespresso多款商用咖啡膠囊為靈感，打造5道融合在地風味與國際概念的晨食創作，「晨焙咖啡油醋沙拉」選用「單一產區臻選—瓜地馬拉」，將麥芽與穀物香氣融入雪莉酒醋與葡萄籽油中，創造清新爽口的風味層次。「黑金醬燒咖啡雞腿排」融合「義式經典系列—馥緹 Forte」的烘烤香氣和紅果香調，平衡照燒醬汁，展現熟悉中見創新的日式料理風格。「炙香啡醬刈包」同樣運用「義式經典系列—馥緹 Forte」，將傳統五花肉刈包結合濃郁咖啡滷汁，細膩呈現台味經典的嶄新風貌。

甜點部分則設計了「焦香咖啡鬆餅」以「單一產區臻選—印尼」產區咖啡製作咖啡糖漿，搭配鬆軟鬆餅，交織出溫暖木質與麥芽香。「城市咖啡奶霜可頌」靈感則來自韓國扁可頌，搭配「特調系列—焦糖風味」製成咖啡卡士達醬，呈現都市感十足的時尚早餐點心。透過這5道精心設計的餐點，邀請旅人在晨光中，以一口料理搭配一杯咖啡，細細感受咖啡工藝與星級美饌的極致魅力。

黑金醬燒咖啡雞腿排，選用義式經典系列—馥緹Forte搭配照燒醬汁。圖／Nespresso提供
黑金醬燒咖啡雞腿排，選用義式經典系列—馥緹Forte搭配照燒醬汁。圖／Nespresso提供
城市咖啡奶霜可頌，選用特調系列—焦糖風味製作絲滑的咖啡卡士達醬。圖／Nespresso提供
城市咖啡奶霜可頌，選用特調系列—焦糖風味製作絲滑的咖啡卡士達醬。圖／Nespresso提供
焦香咖啡鬆餅，選用單一產區臻選—印尼製作咖啡糖漿。圖／Nespresso提供
焦香咖啡鬆餅，選用單一產區臻選—印尼製作咖啡糖漿。圖／Nespresso提供
炙香啡醬刈包，選用義式經典系列—馥緹Forte製作特製滷汁。圖／Nespresso提供
炙香啡醬刈包，選用義式經典系列—馥緹Forte製作特製滷汁。圖／Nespresso提供
即日起至8月15日，凡入住台北艾麗酒店並選擇含早餐方案的房客可於早餐時段至LA FARFALLA餐廳自助餐檯上享用Nespresso創意早餐系列。圖／Nespresso提供
即日起至8月15日，凡入住台北艾麗酒店並選擇含早餐方案的房客可於早餐時段至LA FARFALLA餐廳自助餐檯上享用Nespresso創意早餐系列。圖／Nespresso提供
一鍵萃取頂級風味，Nespresso重新定義料理與咖啡的專業搭配。圖／Nespresso提供
一鍵萃取頂級風味，Nespresso重新定義料理與咖啡的專業搭配。圖／Nespresso提供
晨焙咖啡油醋沙拉，選用單一產區臻選—瓜地馬拉製作獨特沙拉醬。圖／Nespresso提供
晨焙咖啡油醋沙拉，選用單一產區臻選—瓜地馬拉製作獨特沙拉醬。圖／Nespresso提供

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