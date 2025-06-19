GD同款小雛菊鍊墜來了！Jacob & Co.推兩款獨家限量款

GD最愛的小雛菊同款鍊墜來了！GD愛牌Jacob & Co.與GD個人品牌PEACEMINUSONE聯手推出兩款小雛菊鍊墜，將Jacob & Co.標誌性的雛菊圖案重新演繹，左下少一片花瓣是GD經典符碼，手工打造出工藝精湛的收藏佳作。

其中925純銀款以18K黃金作為花芯點綴，鑲嵌珍貴沙弗萊石和黃色藍寶石，售價約台幣35,468元；18K白金密鑲款則鑲嵌白鑽、密鑲珍貴沙弗萊石和一顆艷彩黃鑽，售價約台幣325,126元。