蕭邦創紀錄再度贊助Mille Miglia千里賽 獻限量紀念表

Mille Miglia千里賽因為賽道沿途風景優美，被賽車傳奇Enzo Ferrari稱為：「世界上最美麗的賽事」。瑞士製表品牌蕭邦（Chopard）今年第38度擔任此賽事的全球贊助夥伴與官方計時，並推出全新2025 Mille Miglia限量版腕表，為鐘表品牌與賽車運動之間最長久、最深厚的合作關係之一獻上誌慶。

不僅蕭邦自1988年起開始大力支持這項賽事，熱愛骨董車與賽車比賽的蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele今年也第37度參賽，與兒子Karl-Fritz Scheufele一同駕駛家族珍藏、外號「金屬草莓」的Mercedes-Benz 300 SL Gullwing展開旅程。過去他曾與父親、妻子、女兒及蕭邦品牌大使、賽車傳奇Jacky Ickx等人搭檔出賽。

Mille Miglia 2025年共有超過400輛經典車款參與賽事，所有參賽車輛皆需為1927年至1957年間參加過Mille Miglia正賽的車型。賽事再次沿用經典的「8字形」路線，從布雷西亞出發與抵達，穿越維羅納、費拉拉、聖馬利諾、里窩那及羅馬等歷史名城，並征服Raticosa與Futa等傳奇山道，融合挑戰、傳承與自然美景。

自1927年創辦以來，Mille Miglia千里賽逐步演變為一場多日制的耐力競賽，要求車手於特定賽段維持精準的平均時速——精密計時，成為這場賽事的核心精神。今年蕭邦發表兩款備受期待的全新Mille Miglia腕表：全球限量70只的Mille Miglia Classic Chronograph向Stirling Moss爵士致敬版，40.5毫米表殼是以品牌專利Lucent Steel™打造，紀念Stirling Moss爵士與副駕Denis Jenkinson在1955年以平均時速97.96英里（157.65公里/小時）奪下冠軍，並創下至今無人能破的10小時07分48秒歷史紀錄。