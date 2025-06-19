蕭邦創紀錄再度贊助Mille Miglia千里賽 獻限量紀念表
Mille Miglia千里賽因為賽道沿途風景優美，被賽車傳奇Enzo Ferrari稱為：「世界上最美麗的賽事」。瑞士製表品牌蕭邦（Chopard）今年第38度擔任此賽事的全球贊助夥伴與官方計時，並推出全新2025 Mille Miglia限量版腕表，為鐘表品牌與賽車運動之間最長久、最深厚的合作關係之一獻上誌慶。
不僅蕭邦自1988年起開始大力支持這項賽事，熱愛骨董車與賽車比賽的蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele今年也第37度參賽，與兒子Karl-Fritz Scheufele一同駕駛家族珍藏、外號「金屬草莓」的Mercedes-Benz 300 SL Gullwing展開旅程。過去他曾與父親、妻子、女兒及蕭邦品牌大使、賽車傳奇Jacky Ickx等人搭檔出賽。
Mille Miglia 2025年共有超過400輛經典車款參與賽事，所有參賽車輛皆需為1927年至1957年間參加過Mille Miglia正賽的車型。賽事再次沿用經典的「8字形」路線，從布雷西亞出發與抵達，穿越維羅納、費拉拉、聖馬利諾、里窩那及羅馬等歷史名城，並征服Raticosa與Futa等傳奇山道，融合挑戰、傳承與自然美景。
自1927年創辦以來，Mille Miglia千里賽逐步演變為一場多日制的耐力競賽，要求車手於特定賽段維持精準的平均時速——精密計時，成為這場賽事的核心精神。今年蕭邦發表兩款備受期待的全新Mille Miglia腕表：全球限量70只的Mille Miglia Classic Chronograph向Stirling Moss爵士致敬版，40.5毫米表殼是以品牌專利Lucent Steel™打造，紀念Stirling Moss爵士與副駕Denis Jenkinson在1955年以平均時速97.96英里（157.65公里/小時）奪下冠軍，並創下至今無人能破的10小時07分48秒歷史紀錄。
另一款則為Mille Miglia GTS Power Control – 2025賽事版，43毫米腕錶同樣採用Lucent Steel™材質，搭配醒目的鮭魚色表盤，內部搭載通過天文台認證的Chopard 01-02-M機芯，是為GTS（Grand Turismo Sport）系列誕生十週年的紀念之作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言