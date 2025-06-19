快訊

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為「巨大火球」場面驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資破億！全台首創LED沉浸式餐飲 「eoi」插旗信義區

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
與鯨魚共遊場景。圖／eoi 極致餐飲集團提供
與鯨魚共遊場景。圖／eoi 極致餐飲集團提供

斥資破億、由全球前三大LED號誌燈供應商聯嘉光電集團（6288.TW），悉心打造的全台首家Mini LED 沉浸式餐廳——eoi極致餐飲，正式插旗台北市信義區，今（19日）全新開幕。透過聯嘉光電自行研發的「Mini LED全環繞顯示技術」，讓餐廳牆面與地面同步呈現沉浸式影像，並隨著用餐節奏適時切換場景，在虛實交錯間獨家提供五感式高端餐飲體驗。

「eoi極致餐飲集團」命名源自聯嘉光電集團的英文名「EOI，Excellence Optoelectronics Inc.」，並延伸出Enjoyment（享受）、Original（原創）、Imagination（想像力）三大價值，以「策展式料理」、「沉浸式體驗」與「永續精神」為核心，融合科技、藝術與料理美學，帶領饕客踏上一場跨越感官的餐桌旅程。「eoi極致餐飲集團」營運總經理陳家寧（Franz）表示，除台北市信義區以外，未來將陸續進軍中南部，並有將經營版圖拓展至美國的相關規劃。

雖然餐廳以Mini LED 沉浸式體驗為獨家亮點，但是在餐飲方面，擁有法國藍帶國際學院巴黎校區廚藝大證書、曾在故鄉花蓮創立法料餐廳思維廚房（ Think Kitchen）的陳家寧，卻一點都不含糊。

餐廳採雙主廚制，行政主廚陳宏儒擁有逾廿年資歷，擅長正統義式料理，營運主廚陳泓叡（Rex）曾於澳洲頂級餐廳 Wickens at Royal Mail Hotel 任職逾三年，雙雙成為成為餐廳風味展演的核心。餐廳也秉持永續的飲食理念，不僅超過 70 % 的食材來自在地農場，並導入全食材利用技術，有效減少廚餘浪費，預計逐年減少30%餐廚廢棄物，實踐美味與永續並行的餐飲理念。

呼應沉浸式影像展演內容，首季套餐主題「邊吃邊環遊世界」，以一系列如「浪來前的靜默——北海道厚岸生蠔、綠豆沙、椰奶」、「新派與經典：致敬與重生——自製酸種麵包、蟹肉抹醬」、「隱藏在地平線之下——燉牛頰、馬鈴薯巴菲」等創意菜色，結合桌邊服務與光影演出，讓每一道料理不只是味蕾的感動，更成為一場專屬於當下的沉浸式劇場饗宴。

「浪來前的靜默——北海道厚岸生蠔、綠豆沙、椰奶」以北海道厚岸生蠔搭配經蒜苗油提香、以手工自製綠豆沙與椰奶融合成的醬汁，層層堆疊出鮮甜清新的豐富滋味。「新派與經典：致敬與重生——自製酸種麵包、蟹肉抹醬」在抹醬中選用泰國藍鑽蟹結合比利時的發酵奶油，搭配自製酸種麵包，在香濃柔滑之際，進一步增添深度與鮮味層次。

「隱藏在地平線之下——燉牛頰、馬鈴薯巴菲」由營運主廚 Rex 以 19 世紀的法國經典甜點「芭菲（Parfait）」為靈感，重新詮釋甜點中餅乾與冰淇淋的質地邏輯，跨界轉化為一道創新鹹點。底層選用慢燉澳洲穀飼牛的牛頰，搭配炙

燒山藥丁與蒸煮牛蒡丁；最上層覆以綿密的馬鈴薯泥，撒上自製馬鈴薯皮粉，再以鹽昆布、柴魚點綴。吃起來鹹香交錯、多重口感層層交織，彷彿舌尖也在經歷一道料理的日夜更迭與地貌變化。

除午間與晚間套餐外，餐廳也在下午時段供應下午茶，並提供不同人數的各式包場服務，牆面與地面的Mini LED展演內容，都可以根據用餐主題進行客製化，也很適合作為婚宴場所。營運總經理陳家寧表示，目前信義區首店是該集團初試啼聲的第一個展示平台（showcase），未來「eoi極致餐飲集團」將持續拓展餐飲版圖與沉浸式體驗，繼續解鎖精緻餐飲與科技融合的全新可能。

◎eoi極致餐飲

．地址：臺北市信義區松仁路 89 號 2 F （宏泰交易1號廣場2樓）

．營業時間：每日11:00～22:00

．預訂電話：02-2345-2000

．用餐形式：套餐制

．座位數：共 130 席 （含開放式座位及包廂）

．餐點價格：

．平日 週一至週四：

▪️ 午餐｜每位1,280元、2,080元+10% 起

▪️ 下午茶｜每位1,280元 +10% 起

▪️ 晚餐｜每位1,880元、2,880元、3,880元 +10% 起

• 假日、週五至週日、國定假日：

▪️ 午餐｜每位1,880元、2,880元、3,880元 +10% 起

▪️ 下午茶｜每位1,280元 +10% 起

▪️ 晚餐｜每位2,880元、3,880 元+10% 起

• 平日、假日：6歲以上至12歲兒童以下 每位1,080元+10%起（兒童餐）

甜點「春之綠——富士蘋果、 烏龍茶冰淇淋、茴香」。圖／eoi 極致餐飲集團提供
甜點「春之綠——富士蘋果、 烏龍茶冰淇淋、茴香」。圖／eoi 極致餐飲集團提供
隱藏在地平線之下——燉牛頰、馬鈴薯巴菲。圖／eoi 極致餐飲集團提供
隱藏在地平線之下——燉牛頰、馬鈴薯巴菲。圖／eoi 極致餐飲集團提供
新派與經典：致敬與重生——自製酸種麵包、蟹肉抹醬。圖／eoi 極致餐飲集團提供
新派與經典：致敬與重生——自製酸種麵包、蟹肉抹醬。圖／eoi 極致餐飲集團提供
透過聯嘉光電自行研發的「Mini LED全環繞顯示技術」，讓牆面與地面同步呈現沉浸式影像。圖／eoi 極致餐飲集團提供
透過聯嘉光電自行研發的「Mini LED全環繞顯示技術」，讓牆面與地面同步呈現沉浸式影像。圖／eoi 極致餐飲集團提供
行政主廚陳宏儒。圖／eoi 極致餐飲集團提供
行政主廚陳宏儒。圖／eoi 極致餐飲集團提供
奇幻花境場景。圖／eoi 極致餐飲集團提供
奇幻花境場景。圖／eoi 極致餐飲集團提供
美國羚羊峽谷場景。圖／eoi 極致餐飲集團提供
美國羚羊峽谷場景。圖／eoi 極致餐飲集團提供
浪來前的靜默——北海道厚岸生蠔、綠豆沙、椰奶。圖／eoi 極致餐飲集團提供
浪來前的靜默——北海道厚岸生蠔、綠豆沙、椰奶。圖／eoi 極致餐飲集團提供
營運主廚陳泓叡。圖／eoi 極致餐飲集團提供
營運主廚陳泓叡。圖／eoi 極致餐飲集團提供

餐廳 美食 料理 套餐 北市 下午茶

延伸閱讀

南投農作LED補助挨批「假支持真限制」 縣府：放寬3年可再申請

直擊／12米高「哆啦A夢」快閃登場信義區！ 60隻「哆啦軍團」絕妙姿態粉絲必拍

哆啦迷快衝！12米高哆啦A夢快閃現身信義區　「100%哆啦A夢巡迴展」最強打卡任意門 暢遊台北12景點

陸研究突破…鈣鈦礦高亮LED 壽命逾18萬小時

相關新聞

GD同款小雛菊鍊墜來了！Jacob & Co.推兩款獨家限量款

GD最愛的小雛菊同款鍊墜來了！GD愛牌Jacob & Co.與GD個人品牌PEACEMINUSONE聯手推出兩款小雛菊鍊...

斥資破億！全台首創LED沉浸式餐飲 「eoi」插旗信義區

斥資破億、由全球前三大LED號誌燈供應商聯嘉光電集團（6288.TW），悉心打造的全台首家Mini LED 沉浸式餐廳—...

Nespresso聯手MUME主廚林泉 咖啡入菜打造星級早餐饗宴

美好的早晨就用一杯美味的咖啡開始！Nespresso攜手連續9年獲選「亞洲50大餐廳」的MMHG湘樂餐飲集團主廚林泉，展...

蕭邦創紀錄再度贊助Mille Miglia千里賽 獻限量紀念表

Mille Miglia千里賽因為賽道沿途風景優美，被賽車傳奇Enzo Ferrari稱為：「世界上最美麗的賽事」。瑞士...

故宮晶華「港點吃到飽」走入歷史！官方證實：6/30最後一天

故宮港點吃到飽將成為記憶！台北故宮博物院內知名餐廳「故宮晶華」以菜色精緻、器皿講究而聞名，尤其晚餐推出的「熱饌港點吃到飽」吸引不少饕客回訪。不過近日餐廳宣布，這項吃到飽服務將於6月30日畫下句點，消息一出讓許多粉絲直呼「超級可惜」。

Edenred 宜睿智慧攜手台北捷運 啟動捷客券商城上線

數位服務與支付平台領導品牌Edenred宜睿智慧19日宣布，成為「台北捷運Go」App 會員點數策略聯盟合作夥伴，將旗下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。