斥資破億！全台首創LED沉浸式餐飲 「eoi」插旗信義區

斥資破億、由全球前三大LED號誌燈供應商聯嘉光電集團（6288.TW），悉心打造的全台首家Mini LED 沉浸式餐廳——eoi極致餐飲，正式插旗台北市信義區，今（19日）全新開幕。透過聯嘉光電自行研發的「Mini LED全環繞顯示技術」，讓餐廳牆面與地面同步呈現沉浸式影像，並隨著用餐節奏適時切換場景，在虛實交錯間獨家提供五感式高端餐飲體驗。

「eoi極致餐飲集團」命名源自聯嘉光電集團的英文名「EOI，Excellence Optoelectronics Inc.」，並延伸出Enjoyment（享受）、Original（原創）、Imagination（想像力）三大價值，以「策展式料理」、「沉浸式體驗」與「永續精神」為核心，融合科技、藝術與料理美學，帶領饕客踏上一場跨越感官的餐桌旅程。「eoi極致餐飲集團」營運總經理陳家寧（Franz）表示，除台北市信義區以外，未來將陸續進軍中南部，並有將經營版圖拓展至美國的相關規劃。

雖然餐廳以Mini LED 沉浸式體驗為獨家亮點，但是在餐飲方面，擁有法國藍帶國際學院巴黎校區廚藝大證書、曾在故鄉花蓮創立法料餐廳思維廚房（ Think Kitchen）的陳家寧，卻一點都不含糊。

餐廳採雙主廚制，行政主廚陳宏儒擁有逾廿年資歷，擅長正統義式料理，營運主廚陳泓叡（Rex）曾於澳洲頂級餐廳 Wickens at Royal Mail Hotel 任職逾三年，雙雙成為成為餐廳風味展演的核心。餐廳也秉持永續的飲食理念，不僅超過 70 % 的食材來自在地農場，並導入全食材利用技術，有效減少廚餘浪費，預計逐年減少30%餐廚廢棄物，實踐美味與永續並行的餐飲理念。

呼應沉浸式影像展演內容，首季套餐主題「邊吃邊環遊世界」，以一系列如「浪來前的靜默——北海道厚岸生蠔、綠豆沙、椰奶」、「新派與經典：致敬與重生——自製酸種麵包、蟹肉抹醬」、「隱藏在地平線之下——燉牛頰、馬鈴薯巴菲」等創意菜色，結合桌邊服務與光影演出，讓每一道料理不只是味蕾的感動，更成為一場專屬於當下的沉浸式劇場饗宴。

「浪來前的靜默——北海道厚岸生蠔、綠豆沙、椰奶」以北海道厚岸生蠔搭配經蒜苗油提香、以手工自製綠豆沙與椰奶融合成的醬汁，層層堆疊出鮮甜清新的豐富滋味。「新派與經典：致敬與重生——自製酸種麵包、蟹肉抹醬」在抹醬中選用泰國藍鑽蟹結合比利時的發酵奶油，搭配自製酸種麵包，在香濃柔滑之際，進一步增添深度與鮮味層次。

「隱藏在地平線之下——燉牛頰、馬鈴薯巴菲」由營運主廚 Rex 以 19 世紀的法國經典甜點「芭菲（Parfait）」為靈感，重新詮釋甜點中餅乾與冰淇淋的質地邏輯，跨界轉化為一道創新鹹點。底層選用慢燉澳洲穀飼牛的牛頰，搭配炙

燒山藥丁與蒸煮牛蒡丁；最上層覆以綿密的馬鈴薯泥，撒上自製馬鈴薯皮粉，再以鹽昆布、柴魚點綴。吃起來鹹香交錯、多重口感層層交織，彷彿舌尖也在經歷一道料理的日夜更迭與地貌變化。

除午間與晚間套餐外，餐廳也在下午時段供應下午茶，並提供不同人數的各式包場服務，牆面與地面的Mini LED展演內容，都可以根據用餐主題進行客製化，也很適合作為婚宴場所。營運總經理陳家寧表示，目前信義區首店是該集團初試啼聲的第一個展示平台（showcase），未來「eoi極致餐飲集團」將持續拓展餐飲版圖與沉浸式體驗，繼續解鎖精緻餐飲與科技融合的全新可能。

◎eoi極致餐飲 ．地址：臺北市信義區松仁路 89 號 2 F （宏泰交易1號廣場2樓） ．營業時間：每日11:00～22:00 ．預訂電話：02-2345-2000 ．用餐形式：套餐制 ．座位數：共 130 席 （含開放式座位及包廂） ．餐點價格： ．平日 週一至週四： ▪️ 午餐｜每位1,280元、2,080元+10% 起 ▪️ 下午茶｜每位1,280元 +10% 起 ▪️ 晚餐｜每位1,880元、2,880元、3,880元 +10% 起 • 假日、週五至週日、國定假日： ▪️ 午餐｜每位1,880元、2,880元、3,880元 +10% 起 ▪️ 下午茶｜每位1,280元 +10% 起 ▪️ 晚餐｜每位2,880元、3,880 元+10% 起 • 平日、假日：6歲以上至12歲兒童以下 每位1,080元+10%起（兒童餐）